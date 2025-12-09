今季第7週の週間MVPにナゲッツのマレー、セルティックスのブラウンが選出

12月9日（現地時間8日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第7週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

2日から8日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからデンバー・ナゲッツのジャマール・マレー（初選出）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジェイレン・ブランソン（通算5度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 7.

West: Jamal Murray (@nuggets)

East: Jaylen Brown (@celtics) pic.twitter.com/G3BAORUco1

- NBA (@NBA) December 8, 2025

キャリア9年目で初の週間MVPに選ばれたマレーは、期間中に平均29.8得点4.5リバウンド7.5アシストに加え、フィールドゴール成功率59.5パーセント、3ポイントシュート成功率62.1パーセント、フリースロー成功率92.9パーセントと絶好調。

28歳のエースガードの大活躍もあり、ナゲッツは期間中に3勝1敗の好成績を記録。マレーは週間MVPに選出されたフランチャイズ史上19人目の選手に。なお、ニコラ・ヨキッチ以外の選手が週間MVPに選ばれたのは2018年のポール・ミルサップ以来初となった。

一方のブラウンは、期間中を4戦無敗で終えたセルティックスで平均34.0得点6.7リバウンド5.7アシスト1.0スティールを奪取。フィールドゴール成功率53.8パーセント、3ポイント成功率47.1パーセント、フリースロー成功率88.9パーセントをたたき出した。

セルティックスの選手で、週間MVPに5度以上選ばれたのはブラウンが球団史上6人目。ポール・ピアース（17度）、ラリー・バード（15度）、ジェイソン・テイタム（12度）、ケビン・ガーネット（5度）、アイザイア・トーマス（5度）に次ぐエリートクラブの仲間入りを果たしている。

9日終了時点で、マレー擁するナゲッツは3連勝中でウェスト3位の17勝6敗、ブラウン率いるセルティックスは5連勝中でイースト3位の15勝9敗としている。第7週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第7週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ディアロン・フォックス（スパーズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



チェット・ホルムグレン（サンダー）



ジェイレン・ウィリアムズ（サンダー）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）

・イースタン・カンファレンス



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



タイリース・マクシー（シクサーズ）



マイケル・ポーターJr.（ネッツ）



デリック・ホワイト（セルティックス）

【動画】今シーズン第7週のベストモーメント集はこちら！





