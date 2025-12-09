º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ï²¬»³¤Î19ºÐMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ë¡ª¡ÄÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÏÇð¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î9¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡£11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¹â±ßµÜÇÕ¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨Éû¿³¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¡£2006Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î19ºÐ¤Ï¡¢FCÅìµþ¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿²¬»³¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢28»î¹ç½Ð¾ì6¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£6·î¤Ë¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½é½Ð¾ì¡£Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÏÇð¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¡£¤«¤Ä¤ÆÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤òÎ¨¤¤¤¿51ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤ÎÇð¤Ç¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¼¯Åç¤È¤ÎßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯Åç¤«¤éÁáÀîÍ§´ð¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î5Ì¾¤¬Áª½Ð¡£¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£¤¬¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢Çð¤È¹Åç¤«¤éºÇÂ¿6Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ËÂ£¤é¤ì¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¹â±ßµÜÇÕ¤Ï¿À¸Í¤¬¼õ¾Þ¡£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ¤ÏÁ°ÀîÂãÌé¡Ê¿À¸Í¡Ë¡¢ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¿¢ÅÄ¡Ê¼¯Åç¡Ë¤Î3Ì¾¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ¤Ï¹ÓÌÚÍ§Êå»á¡¢ºÇÍ¥½¨Éû¿³¾Þ¤Ï»°¸¶½ã»á¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ï11Æü¤Î2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
◼︎¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾ÞÂÐ¾ÝÁª¼ê
º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
ÄÅµ×°æ²ÂÍ´¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
ÅÚÈî´´ÂÀ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
üâ¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
ºåÅÄßººÈ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
±ÛÆ»ÁðÂÀ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
◼︎Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
◼︎Í¥½¨Áª¼ê¾Þ
¢§GK
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¾®Åçµü²ð¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¢§DF
¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¸Å²ìÂÀÍÛ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¸¶ÅÄÏË¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
º´¡¹ÌÚ°°¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
ÎëÌÚµÁµ¹¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
»³ÀîÅ¯»Ë¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
º´¡¹ÌÚæÆ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
ÃæÌî½¢ÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë
¢§MF
µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¾®Àô²ÂÊæ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
»³ËÜÍª¼ù¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
ÏÆºäÂÙÅÍ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
°ð³À¾Í¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
Àð¸¶µ®¹¨¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
ÅÄÃæÁï¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¢§FW
ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
µÜÂåÂçÀ»¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
ÃæÂ¼ÁðÂÀ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
◼︎¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¹â±ßµÜÇÕ
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
◼︎¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¡¡
◼︎¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ
Á°ÀîÂãÌé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
◼︎ºÇÍ¥½¨¼ç¿³¾Þ
¹ÓÌÚÍ§Êå»á
◼︎ºÇÍ¥½¨Éû¿³¾Þ
»°¸¶½ã»á
