「ですよね〜」「だろうね、と思っちゃう活躍」19歳俊英のベストヤングプレーヤー賞受賞に納得の声「文句なし」「日本を背負う漢になってくれ！」
Jリーグは12月９日、2025年シーズンの優秀選手賞や優勝監督賞、最優秀主審賞など各賞を発表。ベストヤングプレーヤー賞には、ファジアーノ岡山の佐藤龍之介が選ばれた。
FC東京のアカデミー出身で、2023年夏に16歳でプロ契約を結び、キャリアをスタート。今季はJ１初参戦の岡山にレンタル移籍で赴き、28試合・６得点を記録。チームのJ１残留に貢献した。
世代別代表の常連で、森保ジャパンでA代表デビューも飾った19歳俊英の選出に、SNS上では以下のような声があがった。
「龍之介くんおめでとー！」
「ですよね〜笑」
「おめでとう龍之介くん 大活躍だったもんね」
「絶対龍之介だと思ってた」
「まぁそらそうよ。おめでとうございます！！」
「流石、日本の未来。妥当ですな」
「だろうね、と思っちゃう活躍」
「岡山で素晴らしい功績を残してくれてありがとう」
「彼の覚醒が間違いなく残留をたぐり寄せました」
「文句なし。このまま世界まで駆け上がってくれ」
「日本を背負う漢になってくれ！」
表彰は12月11日に行なわれる「2025Jリーグアウォーズ」で実施。佐藤は優秀選手賞にも選出されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
FC東京のアカデミー出身で、2023年夏に16歳でプロ契約を結び、キャリアをスタート。今季はJ１初参戦の岡山にレンタル移籍で赴き、28試合・６得点を記録。チームのJ１残留に貢献した。
世代別代表の常連で、森保ジャパンでA代表デビューも飾った19歳俊英の選出に、SNS上では以下のような声があがった。
「龍之介くんおめでとー！」
「ですよね〜笑」
「おめでとう龍之介くん 大活躍だったもんね」
「絶対龍之介だと思ってた」
「まぁそらそうよ。おめでとうございます！！」
「流石、日本の未来。妥当ですな」
「だろうね、と思っちゃう活躍」
「岡山で素晴らしい功績を残してくれてありがとう」
「彼の覚醒が間違いなく残留をたぐり寄せました」
「文句なし。このまま世界まで駆け上がってくれ」
「日本を背負う漢になってくれ！」
表彰は12月11日に行なわれる「2025Jリーグアウォーズ」で実施。佐藤は優秀選手賞にも選出されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集