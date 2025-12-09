14時の日経平均は15円高の5万597円、東エレクが30.08円押し上げ 14時の日経平均は15円高の5万597円、東エレクが30.08円押し上げ

9日14時現在の日経平均株価は前日比15.89円（0.03％）高の5万597.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1092、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を30.08円押し上げている。次いでファナック <6954>が26.24円、アドテスト <6857>が20.06円、ディスコ <6146>が14.37円、レーザーテク <6920>が13.10円と続く。



マイナス寄与度は40.91円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が22.31円、ＳＢＧ <9984>が14.04円、任天堂 <7974>が12.87円、ダイキン <6367>が12.2円と続いている。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、医薬品、海運、電気・ガスと続く。値下がり上位にはその他製品、不動産、パルプ・紙が並んでいる。



※14時0分8秒時点



株探ニュース

