日帰りお得ツアーin河口湖

年末年始のおでかけにもピッタリ！周遊バスを使って
巡れる冬こそ見たい絶景・富士山＆河口湖を日帰りで
満喫するお得なモデルコースを松尾さんとお得ブラザーズが実際に体験して提案！

〈VTR出演者〉
有岡大貴　松尾駿 照英

〈周遊パス〉
富士山・富士五湖パスポート

２日間利用し放題
大人　3300円　子ども１６６０円

★〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ
→パスポート使用で１０００円→800円
・たぬき団子　600円
・かわらけ投げ　２枚 100円
・カチカチ山絶景ブランコ　１回　500円

★旅の駅 kawaguchiko base
・ぶどう（ピッテロビアンコ）　2200円　　
　※価格は毎日変動します
・ぶどう（マイハート）2300円
　※価格は毎日変動します
・ほぐし飯の素　わかさぎ　1188円（2合分）　
・サンシャインレッド　FuJITショコラ　６個入り　1620円
・もろこしきんつば　４個入り　648円
・鳴沢菜ラー油　648円
・おひさまゼリー キウイ　500円
・内藤農園ももジュース　886円
・内藤農園黄桃ジュース　886円
・信玄焼 あん　250円

★Grill USHIOKU　（グリル牛奥）
・甲州牛メンチカツ　400円
・甲斐甘み豚　フランクソーセージ　400円
・丸ごと飲めるグレープフルーツ　600円
・丸ごと飲めるオレンジ　５００円
・丸ごと生絞りレモンスカッシュ　600円

★北口本宮浅間神社

★浅間茶屋
・ほうとう定食　2300円　※時期によってデザートは変わります
・甲州名物鳥もつ煮　800円
・吉田馬もつ煮　1100円
・平日限定　甲州牛カルビほうとう 2520円

★河口湖猿まわし劇場
・大人 1700円

★河口湖美術館 芝生広場

密着inビッグフラワー環八荻窪店　

激安フラワーショップと大手メーカーに密着！
意外な最新お花事情４連発！

＜VTR出演者＞
伊藤遼アナウンサー

＜訪れたお店＞
ビッグフラワー　環八荻窪店
メルシーフラワー　神奈川センター
スーパーアルプス　狭間店

＜ご協力いただいた方＞
お花専門誌「花時間」編集長　柳緑さん

★意外な最新お花事情　１つ目
12月人気売れ筋ランキング
１位　シクラメン
２位　バラ
３位　チューリップ
４位　ポインセチア
５位　スイートピー
６位　ユリ
７位　シンビジューム
８位　コチョウラン
９位　パンジー
１０位　ガーベラ

★意外な最新お花事情　２つ目
お花を買うなら月・水・金曜日がおすすめ！
切花の入荷は月、水、金の午後になるため、
新鮮なお花を買いたい方は、このタイミングが狙い目！

★意外な最新お花事情　３つ目
進化するお花屋さん！

他業種とコラボするお花屋さん
お花屋×カフェ
お花屋×美容室　etc.

★意外な最新お花事情　４つ目
プロが教える！お花を長持ちさせる㊙︎ワザ

お花のプロ
メルシーフラワー　神奈川センター　センター長　佐藤さん
メルシーフラワー　販売部　曽我美奈帆さん
創業５０周年、売上は50億円をあげ、首都圏６５０店舗にお花をおろす大手お花屋さん

㊙︎ワザ　その１
咲いている状態のお花よりも、つぼみのままのお花の方が長持ちする

㊙︎ワザ　その２
葉が黄色くなってしまっているものは、傷んでいる証拠
鮮やかな緑の葉は長持ちする

㊙︎ワザ　その３
花を花瓶にいける時、葉が水についてしまうと、
葉の雑菌の影響で水が濁ってしまい、
その水を吸うお花の鮮度も早く落ちてしまう

㊙︎ワザ　その４
ある程度、葉を落とすことで、花に栄養が行き渡ってより長持ちする

㊙︎ワザ　その５
茎を切るときは、茎を水につけた状態で切る