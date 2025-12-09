１２月９日（火）のヒルナンデス！は･･･日帰りお得ツアー＆密着inビッグフラワー環八荻窪店
日帰りお得ツアーin河口湖
年末年始のおでかけにもピッタリ！周遊バスを使って
巡れる冬こそ見たい絶景・富士山＆河口湖を日帰りで
満喫するお得なモデルコースを松尾さんとお得ブラザーズが実際に体験して提案！
〈VTR出演者〉
有岡大貴 松尾駿 照英
〈周遊パス〉
富士山・富士五湖パスポート
２日間利用し放題
大人 3300円 子ども１６６０円
★〜河口湖〜 富士山パノラマロープウェイ
→パスポート使用で１０００円→800円
・たぬき団子 600円
・かわらけ投げ ２枚 100円
・カチカチ山絶景ブランコ １回 500円
・ぶどう（ピッテロビアンコ） 2200円
※価格は毎日変動します
・ぶどう（マイハート）2300円
※価格は毎日変動します
・ほぐし飯の素 わかさぎ 1188円（2合分）
・サンシャインレッド FuJITショコラ ６個入り 1620円
・もろこしきんつば ４個入り 648円
・鳴沢菜ラー油 648円
・おひさまゼリー キウイ 500円
・内藤農園ももジュース 886円
・内藤農園黄桃ジュース 886円
・信玄焼 あん 250円
★Grill USHIOKU （グリル牛奥）
・甲州牛メンチカツ 400円
・甲斐甘み豚 フランクソーセージ 400円
・丸ごと飲めるグレープフルーツ 600円
・丸ごと飲めるオレンジ ５００円
・丸ごと生絞りレモンスカッシュ 600円
★北口本宮浅間神社
★浅間茶屋
・ほうとう定食 2300円 ※時期によってデザートは変わります
・甲州名物鳥もつ煮 800円
・吉田馬もつ煮 1100円
・平日限定 甲州牛カルビほうとう 2520円
★河口湖猿まわし劇場
・大人 1700円
★河口湖美術館 芝生広場
密着inビッグフラワー環八荻窪店
激安フラワーショップと大手メーカーに密着！
意外な最新お花事情４連発！
＜VTR出演者＞
伊藤遼アナウンサー
＜訪れたお店＞
ビッグフラワー 環八荻窪店
メルシーフラワー 神奈川センター
スーパーアルプス 狭間店
＜ご協力いただいた方＞
お花専門誌「花時間」編集長 柳緑さん
★意外な最新お花事情 １つ目
12月人気売れ筋ランキング
１位 シクラメン
２位 バラ
３位 チューリップ
４位 ポインセチア
５位 スイートピー
６位 ユリ
７位 シンビジューム
８位 コチョウラン
９位 パンジー
１０位 ガーベラ
★意外な最新お花事情 ２つ目
お花を買うなら月・水・金曜日がおすすめ！
切花の入荷は月、水、金の午後になるため、
新鮮なお花を買いたい方は、このタイミングが狙い目！
★意外な最新お花事情 ３つ目
進化するお花屋さん！
他業種とコラボするお花屋さん
お花屋×カフェ
お花屋×美容室 etc.
★意外な最新お花事情 ４つ目
プロが教える！お花を長持ちさせる㊙︎ワザ
お花のプロ
メルシーフラワー 神奈川センター センター長 佐藤さん
メルシーフラワー 販売部 曽我美奈帆さん
創業５０周年、売上は50億円をあげ、首都圏６５０店舗にお花をおろす大手お花屋さん
㊙︎ワザ その１
咲いている状態のお花よりも、つぼみのままのお花の方が長持ちする
㊙︎ワザ その２
葉が黄色くなってしまっているものは、傷んでいる証拠
鮮やかな緑の葉は長持ちする
㊙︎ワザ その３
花を花瓶にいける時、葉が水についてしまうと、
葉の雑菌の影響で水が濁ってしまい、
その水を吸うお花の鮮度も早く落ちてしまう
㊙︎ワザ その４
ある程度、葉を落とすことで、花に栄養が行き渡ってより長持ちする
㊙︎ワザ その５
茎を切るときは、茎を水につけた状態で切る