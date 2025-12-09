FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロメジャーデビュー記念ライブ開催決定 来年2月18日・NHKホールにて
【モデルプレス＝2025/12/09】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が、2026年2月18日に「櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）」をNHKホールで開催することが決定した。
【写真】25歳アイドル、大型イベントでソロデビューを電撃発表
2025年9月19日にソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井。本公演は、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブで、2月21日に誕生日を迎える櫻井の誕生日の祝福モードいっぱいのライブとなる。ソロライブ決定にあたり、櫻井は「FRUITS ZIPPERとして紅白歌合戦でNHKホールに立たせて頂いた後に、私のソロでもNHKホールに立たせていただけることが光栄です！私の誕生日の3日前というタイミングでもあるのでメジャーデビュー記念ライブ是非是非来てください！」とコメントを寄せた。
櫻井は、ASOBISYSTEM（アソビシステム）が手がける、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」（カワイイラボ）に所属するFRUITS ZIPPERで活動する他、バラエティ番組やドラマへのゲスト出演など、その活躍は多岐にわたる。FRUITS ZIPPERは、第67回 日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞したほか、第76回NHK紅白歌合戦への初出演も決定。2026年2月1日には東京ドーム公演も決定している。（modelpress編集部）
・日程：2026年2月18日（水）
・時間：OPEN 16：30／START 18：00
・会場：NHKホール
・出演者：櫻井優衣
・東京都出身
・2000年2月21日生／157cm
・趣味：カフェ巡り、美味しいもの
・特技：きき紅茶、メイク
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳アイドル、大型イベントでソロデビューを電撃発表
◆櫻井優衣、ソロメジャーデビュー記念ライブ開催決定
2025年9月19日にソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井。本公演は、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブで、2月21日に誕生日を迎える櫻井の誕生日の祝福モードいっぱいのライブとなる。ソロライブ決定にあたり、櫻井は「FRUITS ZIPPERとして紅白歌合戦でNHKホールに立たせて頂いた後に、私のソロでもNHKホールに立たせていただけることが光栄です！私の誕生日の3日前というタイミングでもあるのでメジャーデビュー記念ライブ是非是非来てください！」とコメントを寄せた。
◆FRUITS ZIPPERとして2026年2月には東京ドーム公演も
櫻井は、ASOBISYSTEM（アソビシステム）が手がける、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」（カワイイラボ）に所属するFRUITS ZIPPERで活動する他、バラエティ番組やドラマへのゲスト出演など、その活躍は多岐にわたる。FRUITS ZIPPERは、第67回 日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞したほか、第76回NHK紅白歌合戦への初出演も決定。2026年2月1日には東京ドーム公演も決定している。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）
・日程：2026年2月18日（水）
・時間：OPEN 16：30／START 18：00
・会場：NHKホール
・出演者：櫻井優衣
◆櫻井優衣（さくらい・ゆい）プロフィール
・東京都出身
・2000年2月21日生／157cm
・趣味：カフェ巡り、美味しいもの
・特技：きき紅茶、メイク
【Not Sponsored 記事】