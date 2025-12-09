西野未姫、ミニスカアイドル衣装で美脚スラリ AKB48ライブ出演時のオフショに絶賛の声「現役の頃と変わらずキュート」「清楚で素敵」
【モデルプレス＝2025/12/09】元AKB48でタレントの西野未姫が12月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのアイドル衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「いつまでもアイドル」美脚際立つミニスカ衣装姿
西野は「アイドル姿の私 2日間アイドルしたら笑顔が上手になった気がする」とつづり、7日に日本武道館で開催された『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』出演時のオフショットを投稿。白いフリル付きのブラウスにリボンタイ、コルセット風のデザインが施されたトップス、紺のミニスカートを合わせた清楚な衣装姿で、美しい脚を見せている。
この投稿には「LOVE修行最高すぎた」「可愛すぎる」「やっぱり衣装似合う」「いつまでもアイドル」「三銃士揃ったの嬉しすぎる」「現役の頃と変わらずキュート」「清楚で素敵」「また見れて嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
