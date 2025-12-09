aespaニンニン、美くびれ＆美脚チラリ…抜群スタイル際立つショット多数公開「着こなせるのすごい」「神ウエスト」
【モデルプレス＝2025/12/09】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が8日までに自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つショットを多数公開し、反響が寄せられている。
【写真】「紅白」決定の韓国4人組アイドル、美太ももチラリ
ニンニンは「Rrrrrraaannndoommm」と記し、近影を公開。ショート丈のキャミトップスにデニムを腰履きで合わせることでくびれが際立つコーディネートや、グレーのニットにミニ丈のタイトなショートパンツで美しい太もものラインをちらりとのぞかせたショットなど、抜群のスタイルが際立っている。
ニンニンの投稿には「オーラすごい」「セクシー」「神ウエスト」「憧れ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ニンニン、抜群スタイル際立つ
◆ニンニンの投稿に反響
