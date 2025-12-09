【ハーゲンダッツ フレーバー総選挙】2025年人気ランキング発表、ファンが選ぶ新商品1位はあの“濃厚チョコ系”
【モデルプレス＝2025/12/09】ハーゲンダッツ ジャパンは9日、「2025年発売 ハーゲンダッツ フレーバー」に関する調査結果を発表した。
【Not Sponsored 記事】
◆ハーゲンダッツファンが選ぶ、2025年の“食べたい”フレーバーは？
全国10代〜60代の月1回以上ハーゲンダッツを食べる“ハーゲンダッツファン”の男女300名を対象とした「2025年に発売されたハーゲンダッツ新商品のうち、“食べたい”と思うフレーバー」について調査を実施。
次いで、第2位にはクリスピーサンド『タルトタタン〜カラメリゼ林檎のタルト〜』（9.7%）、第3位にはミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』（9.3%）、天使のおさそい『ホワイトチョコレート』（9.3%）が同率ランクイン、第5位にはバー『ザッハトルテ』（7.7%）が選ばれ、チョコレートフレーバーを中心に人気を集める結果となった。
◆”また食べたい”定番フレーバー首位は王道バニラ
また「ハーゲンダッツの定番フレーバーのうち、また食べたいと思うフレーバー」についての調査では、第1位にミニカップ『バニラ』（22.7%）、第2位にミニカップ『ザ・ミルク』（22.3%）、第3位にミニカップ『クッキー＆クリーム』（15.7%）がランクインし、『ザ・ミルク』が定番の『バニラ』と僅差で人気を集める結果に。次いで、ミニカップ『ストロベリー』、ミニカップ『ラムレーズン』が順にランクインした。
◆“手土産に贈りたい”5選は？
ハーゲンダッツといえば身近な人への手土産や差し入れとして選ばれることも多い。そこから年末年始に大人数で集まる際、定番ミニカップから手土産として5つ選ぶならどのフレーバーにするかについても調査を実施。
すると『バニラ』、『ザ・ミルク』、『ガナッシュショコラ』、『ストロベリー』、『グリーンティー』の組み合わせが14.0%と最も多い結果となり、新フレーバーと王道フレーバーを組み合わせたバランスのよい選択をする人が多いという結果が見られた。（modelpress編集部）
調査方法：インターネット調査
地域：全国
調査対象：月に1回以上ハーゲンダッツを食べる10代〜60代男女各150名、合計300名
調査時期：2025年11月
【Not Sponsored 記事】