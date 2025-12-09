おのののか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/09】タレントのおのののかが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおでんを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】33歳美人タレント、10種の具材詰まった豪華おでん

◆おのののか、手料理公開


おのは「パパが海外から帰ってくるので…」とつづり、手作りのおでんの写真を公開。大根や鶏肉、卵など、10種類の具材が入った豪華な内容となっていた。

◆おのののかの投稿に反響


この投稿にファンからは「味が染みてて美味しそう」「具だくさんで豪華」「冬にぴったりですね！」「日本の味！パパさん喜びそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

