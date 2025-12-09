群馬県の山本一太知事が2025年12月8日にブログを更新し、同県前橋市の小川晶前市長の擁護論を非難した。

「小川前市長の『ラブホ問題発覚後の行動』に、とても驚いた」

小川氏をめぐっては、NEWSポストセブンが9月24日配信の記事で、既婚の男性部下と複数回ラブホテルを訪れていたと報じた。小川氏は同日の会見でホテルに行ったことを認めた上で「場所が極めて不適切だった」と謝罪。男性幹部が妻帯者であることは把握していたとしながらも「男女の関係はない」とし、「公私にわたる相談に乗ってもらっていました」と釈明した。

その後、小川氏は11月27日に辞任。これに伴い、26年1月12日に市長選が行われる。

山本知事はブログで、この市長選の立候補者について言及。その上で、「前回の市長選挙で候補者を擁立せず、事実上、小川前市長の支援に回った共産党も、今回は独自候補を擁立するようだ。相変わらず、筋の通った動きだと感じた」と書いた。

また、山本知事は「透明でクリーンな政治信条を掲げて活動して来たはずの小川前市長の『ラブホ問題発覚後の行動』に、とても驚いた」とあらためて明かし、「小川前市長を応援する方々、特に取り巻きの人たちの反応」が予想外だったと指摘した。

山本知事は「明るく爽やかなことをセールスポイントにして来た小川前市長を支持する人たちは、自分たちが応援する政治家に『透明性と高いモラル』を求めているはず」ではないかという自身の考えから、「前市長が引き起こしたこの問題には、厳しい態度を取らざる得ないだろうと考えていた」という。

ところが、小川前市長を支持する人たちの反応は予想外だった、と山本知事。小川前市長の「男女の関係は無かった。が、相談のために選んだ場所が不適切だった」という釈明に合わせ、支持者もその説明を信じ、「不適切だったのは、相談する場所を間違えたことだ！」などと擁護。

ほかにも、山本知事によると、「今回の話は、市長個人の問題。市政とは切り話して考えるべきだ！」と公私切り離し論や、「市長の私的な行動を執拗に追いかける人がいた。これは、プライバシーの侵害だ。そもそも、今度の事件は、小川市長を引きずり下そうとする自民党系の人々の陰謀だ！」といった陰謀論を展開するなど擁護があったとことを指摘した。

「問題になっているのは、小川前市長ご自身の行動」

これに、山本知事は「え？申し訳ないが、『市長が直属の部下（既婚男性）と10回以上、ラブホテルの露天風呂付きの部屋に密かに通っていた』問題を、『市長の個人的な問題』と位置付けることなど出来るわけがない！」と説明。

さらに、「問題になっているのは、小川前市長ご自身の行動であって、どんな経緯で、誰に暴露されたかではない！」「『陰謀論』は、まさに理論のすり替えとしか言いようがない！皆さん、そうは思いませんか？」と呼びかけていた。

なお、小川前市長は市長選の出馬について明言していないが、山本知事は「必ず次の市長選に出て来ると見ている。その気がないのなら、『出ない』と言うはずだ」と予想。「来年1月の選挙に出馬するかどうかを明らかにしていないこと自体が、本人の意欲を物語っている」と指摘していた。