アラフォーに似合う「サマ見えスカート」→【グローバルワーク】にあった！

女性らしく、華やかな着こなしに導いてくれるスカート。甘すぎるデザインは苦手……。そんなアラフォー世代は、上品な素材感やシルエットのアイテムを選んでみて。今回編集部が注目したのは、【グローバルワーク】のアラフォースタッフさんが着用しているサマ見えスカート。冬ムード満点なベロア素材や美しいIラインシルエットなど、大人に似合うきれいめのスカートをピックアップしました。

高級感が漂うベロア × 刺繍入りのスカート

【グローバルワーク】「ベロア刺繍Iラインスカート」\5,990（税込）

40代前半のChiakiさんが穿いているのは、上品な光沢のあるベロア素材のスカート。ストンと落ちるIラインシルエットが、足元まで美しく演出してくれそう。花柄の刺繍が施された高級感のあるデザインで、トライしやすいはず。甘さ控えめなコーデに仕上げたいなら、ダークネイビーのトップスを合わせて大人顔に引き寄せて。ゆるっとしたシルエットのセーターを合わせても、細身のスカートがメリハリをつけてくれます。ブラックとネイビーの2色展開。

ほんのり透け感のあるスカートできれい見え

【グローバルワーク】「シアータックフレアスカート」\2,995（税込・セール価格）

アラフォー世代がデイリーコーデに取り入れるなら、上品かつ大人っぽいムードをまとえそうなシアー素材のスカートがおすすめ。厚手のセーターやスウェットを着ることが多いこれからの時期、コーデに程よい抜け感を与えてくれそうです。裾にかけて華やかに広がるフレアシルエットも、きれい見えをサポートします。ほんのりと足首が透けて見えるので、ショートブーツとも好相性。Chiakiさん着用のアイボリーのほか、ブラック、ブラウン、チェック柄2色がラインナップ。

足元まで華やかに見せるペプラムシルエット

【グローバルワーク】「モールニット/スカート」\4,990（税込）

いつものコーデがマンネリ気味なら、トレンド感のあるペプラムシルエットのスカートを投入してみて。裾がふわりと広がったデザインで、足元まで女性らしい雰囲気をまとえそう。チャコール、グレージュ、ブラウンという甘さ控えめなカラー展開なので、大人も取り入れやすいはず。30代後半のスタッフ、HARU＊さんのようにモノトーンカラーで統一すると、洗練された大人っぽいコーデに仕上がります。

冬ムードを加速させる起毛素材のスカート

【グローバルワーク】「起毛ツイルIラインスカート」\4,990（税込）

ふんわりと起毛したカットソー素材が特徴。スラリとしたIラインシルエットでサマ見えが狙えるスカートは、アラフォー世代の冬コーデで大活躍するかも。伸縮性のあるカットソー素材が使われているため、細身ながら足捌きが良さそう。たっぷりとボリュームのあるベストを合わせても、すっきりとしたシルエットでメリハリをつけてくれます。ベーシックなナチュラル、ブラックのほか、トレンド感のあるブラウンもラインナップ。

writer：Emika.M