「べらぼう」“覚醒の上様”を巻き込む蔦重最大の大戯け！そしてオタク全開の定信との別れを考察【前編】

「一度来てみたかったのだ」

初めて耕書堂を訪れた喜びで、キラキラの松平定信（井上裕貴）。こんな顔が見たかった……と思ったファンは多かったでしょう。

第47回『饅頭(まんじゅう)こわい』、SNSでは「定信がかわいすぎる」という声を数多く見かけました。

「我こそは正義」で突っ走り融通が効かず偉そうな定信。今までは憎まれっ子だったけれど、最後に黄表紙好きの素顔が全面に出て「かわいさ」が炸裂していました。

脚本の森下佳子さんがインタビュー記事で、「定信は矛盾の多い性格。そんな人間味あふれる部分が愛おしく、脚本に思いを込めた」と語っていたのが納得の、 “江戸カルチャー好きのオタク青年”な一面を見せてくれました。

前回の悲劇的な展開から、さまざまな「そう来たか」が散りばめられた今回。さすがは蔦屋重三郎（横浜流星）と感心した“上様を巻き込んだ最高の大きな戯け”となった替え玉作戦と、定信の後悔と惜別の言葉を中心に振り返って考察してみました。

蔦重と松平定信 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

能好きの傀儡師を瓜二つの能役者にすり替える大作戦

前回のラストで、蔦重が浄瑠璃小屋で出会ったのは、予想通り一橋治済（生田斗真）に瓜二つの、“阿波徳島藩主蜂須賀家お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛（生田斗真）”でした。

以前、柴野栗山（嶋田久作）が初めて城で治済に出会ったときに、まじまじと顔を凝視し「何か？」と問われ「顔が…」と返していた場面がありましたね。

「顔か？顔はまぁ」とまんざらでもない様子の治済でしたが、あれは今回へのロングパス。栗山は、同じ藩の十郎兵衛を知っていたので瓜二つぶりに言葉を失っていた……という伏線でした。

実際、治済を事故などで殺すのはハードルが高いけれども、拉致して十郎兵衛とすり替えてしまうなら成功の可能性は大です。十郎兵衛の存在ありきで定信の敵討が決まったのでした。

斎藤十郎兵衛といえば、一般的に「写楽の正体」とされている人物です。けれども、「べらぼう」では、写楽は“チーム蔦重と歌麿が誕生させた架空の絵師プロジェクト”という展開で、十郎兵衛は“治済に瓜二つの男”として登場しました。

“写楽プロジェクト”の脚本に、「いやいや、写楽は史実では斎藤十郎兵衛だ」と批判する声もあります。けれど、「これが大河ドラマだ！」とばかりに、“史実が重要論”に対して挑戦的な「戯け」をみせてくれた森下氏の脚本のほうが、冴え渡っていたと思います。

なんといっても、このドラマは「〜蔦重栄華乃夢噺〜」ですから。

それにしても、能好きで人を操り悪事を働く傀儡師・一橋治済と、能役者・斎藤十郎兵衛の二人が生き写しで、治済を十郎兵衛とすり替えてしまう……とは、なんともべらぼうな脚本ですね。

一橋治済と瓜二つの能役者・斎藤十郎兵衛 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

蔦重のDNAを受け継いだ「みの吉」のアイデア

治済が祭りの騒ぎに乗じ定信の家臣らを毒殺、裏切った大崎（映美くらら）も毒殺、耕書堂の手代たちも毒殺しかけたため、店は休業、皆に閉じこもるように命じた蔦重。

“正体不明の悪党”を恐れた手代たちは、店を辞めたいと次々言い出します。そんな店のピンチを救ったのはみの吉（中川 翼）でした。

自身も毒に苦しみながら、床の中から「うっかり毒饅頭、くわねぇですかね、そいつ……仕掛けたやつがぽっくりっておもしろくねぇですか？」と、呟きます。

毒饅頭の仇は毒饅頭で討つ。苦しみながらも、「そう来たか！」なアイデアを捻り出す“本屋魂”を持つみの吉に感心する場面でした。

“どんなときでも面白いことを考える” “大変なときこそ全力でふざけ倒す”、そんな蔦重のDNAを、みの吉がそのまま受け継いでいるじゃありませんか！みの吉、ありがとう、早く元気になりますように。

毒にあたったみの吉 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

能好きの傀儡師が能役者によって闇に葬られる

毒饅頭事件で治済らに嫌味をいわれ辱められる定信。額をペシペシと扇子で打ちすえ侮辱される場面は、吉良上野介と浅野内匠頭のようでした。（井上裕貴さん、浅野内匠頭も絶対にハマリ役だと）

「もはやこれまで、殿中で治済を斬る！」と息巻く定信。四十七士が討ち入りした12月14日の前週にこのシーンを差し込むとは……。

怒り心頭に達している定信のところに現れたのが蔦重でした。「本屋の相手をする暇はないのだが」と怒りをぶつける定信。

「まぁそうおっしゃらずに。なにせ暇なもんで。どなた様かのおかげで店を休むことになりまして」と、うっすら笑みを浮かべたまま、ものすごい嫌味をぶつけます。蔦重らしいですね。

以前、地本問屋・西村屋（西村まさ彦）に、にこやかに「汚ねぇやり方もありだって教えてくれたのは、西村屋さんなんで」……と、言い返した時のことを思い出しました。

蔦重に嫌味を言わせたら天下一品！あの時よりも年齢を経た分、老獪さが加わり、嫌味も冴え渡っていて思わず笑ってしまいました。

カチン！と来た定信にかぶせるように、「思いついたんでございますが、傀儡好きに毒饅頭を食わせるっていうのはどうでしょう」とたたみかけるように提案します。浄瑠璃小屋作戦が失敗し、そのあとノープランだったことを蔦重に責められて以来、蔦重のほうがリードするようになっているのが面白いですね。

饅頭を食べるパフォーマンスをする蔦重に「ふざけるのもいい加減にしろ！」と怒る定信。

「そうおっしゃられても、ふざけるのが私の分にございまして。きっちり分を務めていればよい世がくるのではございませんでしたっけ？」

とキレキレの嫌味の中にも、“仇討ちを成功させるため定信を戒めている”を感じる言葉でした。

蔦重VS定信 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

上様を仇討ちに巻き込んでしまえ！という最大の戯け

治済に毒饅頭を食べさせる方法を問われた蔦重は、ニヤリと笑みを浮かべ

「お一人だけおられましょう。だれにいくつ毒饅頭を食わせても許されるお方が。」と。

まさか、上様のことか？と察した定信は、「さようなことができるわけなかろう！」と返します。

「けど、こりゃあ上様の分にございます。太平の世を見出す輩がいるなら毒饅頭を食わせるのは上様の役目。

こりゃ分だ。わたしらには分だ分だといいながら、天下を収める公方さまがおのれの分には知らん顔なのは通りが通らない」

この蔦重の言葉には痺れました。「庶民にあれこれ押し付け厳しくしながら、“政を司るもの”が自分はOK！とばかりに知らんぷり」では、筋が通らない。いつもながら、現代にも当てはまるセリフでした。

心を決めた定信は、10代将軍家治（眞島秀和）の弟で御三卿・清水家の当主清水重好（落合モトキ）の元に足を運び、治済仇討ちの手助けを頼みます。

「ちょうど、兄と甥に冥土の土産が欲しいと思っていた」「ずっと仇を打てなかったのが不甲斐ないと思っていた」という重好。

今は亡き徳川家治の最後の様子を、今の上様に思い出させて欲しいという定信の頼みを聞いて徳川家斉（城桧吏）に会い、「最近、亡き家治様が枕元に立つ」という話をします。

ところが治済が割り込み、何しに来たとばかり圧をかけるので、つい「今後の当家の家督のことで上様に相談したらいいと越中が…」と定信の名前を出してしまいました。

そんな気弱で大丈夫か！？と思いましたが、一見、頼りなく見えたこの重好が、実は「一番怖い人」でした。兄と甥を殺された恨みを消すことなく、心の中で静かにけれども激しく燃やしていたのでしょう。

ずっと仇を討ちたいと願っていた清水重好 NHK大河「べらぼう」公式サイト

「余はいかにすべきだろうか」覚醒した家斉

清水重好に出会ったことで、子供時代の記憶がまばらに戻ってきた家斉。そして手元に届いた、大崎最後の手紙。

祭りの時、写楽絵の代金を包んだ紙は、やはり思っていた通り遺書でした。

それには「お父上（治済）に命じられて多くの人を殺めてきた。あの人は、生身の人間を操る才を持っている。この世のものはすべてお父上の傀儡、上様こそ際たる傀儡。どうか悪行を止めてください。止められるのはこの世にただ一人、上様しかいない」

と書いてありました。

手紙を持ってきた紫野栗山（嶋田久作）に「これは大崎の字だ。幼き頃より何度も見た乳母（めのと）の字……」。家斉の心は決まりました。

前将軍の徳川家治(眞島秀和)が今際の際に、寝床から這い出し治済の胸ぐらを掴み、「天は天の名を騙るおごりを許さぬ」といった場面も覚えていたのでした。

「栗山、余はいかにすべきだろうか」。

あの勉強嫌いの家斉が覚悟を決め“自分が何をすべきか”を問うてくる。師である栗山にしてみればこれほど感慨深い言葉はなかったのではないでしょうか。栗山の目に浮かぶ涙がそれを物語っていました。

一橋治済の胸ぐらを掴み「知っておるぞ」と言い残した徳川家治 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

そして、家斉は「家督についての相談があると清水から頼まれた。一緒に清水家に行こう」と治済を誘います。

清水家の茶室に出向いた家斉と治済。ここから「傀儡好きに毒饅頭を食わせる」作戦が始まりますが。

清水重好と徳川家斉の二人という、一見よわよわコンビがあのしたたかな傀儡師と対峙して勝てるのか……三浦庄司（原田泰造）と蔦重が碁を指しつつ同じことを心配してましたが。

【後編】では、まさかの「饅頭こわい」からの「熱いお茶がこわい」で落とした展開と、「かわいい！」とSNSも沸き立った松平定信の素のオタクぶりに、蔦重と定信の後悔と惜別を考察してみます。