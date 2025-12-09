高市早苗首相が、８日午後１１時１５分ころに青森県東方沖（北緯４１．０度 東経１４２．３度）を震源とする最大震度６強の地震が発生したことを受け、９日に自身のＸ（旧ツイッター）で警戒を呼び掛けた。

高市氏は「揺れの強かった地域の皆様は、今後１週間程度、気象庁や自治体からの情報にご留意の上、家具の固定など、日頃からの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる態勢を整えていただくようお願いいたします」と投稿し、あらためて注意喚起。さらに「地震で負傷された方々に、心からお見舞いを申し上げます」とつづった。

投稿は９日午前３時４５分。フォロワーからは「注意喚起ありがとうございます。って今４時ですよ、いつ寝てるんですか？」「高市総理も無理なさらぬようにしてください」「昨夜からおそらく殆ど寝ずの対応有難うございます！」「総理、この深夜の注意喚起、本当にありがとうございます」「不眠不休で倒れないでくださいね」「本当に遅くまで国民の為に働いてくださりありがとうございます」など心配や労いの声が寄せられている。