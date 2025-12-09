家庭用品・日用雑貨品を製造販売する「スケーター」から、ポケットサイズの「サンリオキャラクターズ」ステンレスボトル 120mlが登場！

ビビッドカラーもかわいい、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」の4種類がラインナップされています☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」ステンレスボトル 120ml

発売日：発売中

サイズ：直径46×高さ142mm

口径：34mm

容量：120ml

重量：125g

種類：全4種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）

品質表示：

・内びん・口がね：ステンレス鋼

・胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）

・フタ：ABS樹脂 飲み口：ポリプロピレン パッキン：シリコーンゴム

・底板：熱可塑性エストラマー

保温効力：52度以上（6時間） 保冷効力：11度以下（6時間）

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ

ビビッドカラーで気分も上がる、ポケットサイズの「サンリオキャラクターズ ステンレスボトル 120ml」がスケーターから登場！

「ちょっとだけ飲みたい」「バッグに入れると重い…」そんな“ ちょっとの不便 ”をかわいく解決してくれる、ポケットにすっぽり収まる120mlのミニステンレスボトルです。

軽くてスリムな形状だから、小さなバッグやポシェットにも入ります。

ちょっとしたお出かけや散歩、オフィスのデスク用にもぴったり。

ビビッドで元気なデザインと、保冷保温どちらもOKな実用性を兼ね備え、“ 持ってかわいい・使って便利 ”を叶えるドリンクウェアです。

また、保冷も保温もできる、ステンレス真空二重構造も特徴。

冷たいドリンクも温かいドリンクも、いつでも飲みごろをキープしてくれます。

朝のホットコーヒーから午後の冷たいお茶まで、これ1本で対応可能です。

さらに、飲み口が「温かい」「冷たい」で分かれている「W飲み口タイプ」

熱い飲み物はゆっくり、冷たいドリンクはスムーズに飲めます。

シーンやドリンクに合わせて使い分けできる便利な設計です。

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」が、それぞれの個性あふれるカラーでラインナップされています。

デスクに置いてもバッグからのぞかせても、毎日がちょっと楽しくなるデザイン。

ギフトにもおすすめのサイズ感とかわいらしさです☆

ハローキティ

赤白ストライプのリボンが似合う「ハローキティ」

小さなボトルにいっぱい描かれたスイーツやフードがキュートなデザインです。

赤いフタが、カバンの中でも目立ちます☆

マイメロディ

ピンクのフタと水色ストライプのボディがポップな「マイメロディ」のステンレスボトル！

カワイイがぎゅっと詰め込まれたようなデザインが使用されています。

見ているだけで楽しい気分になれる水筒です。

クロミ

子分の「バク」とピザを楽しんでいる様子が描かれた「クロミ」

チーズがとろりととろけるピザを食べるシーンが切り取られています。

「クロミ」や「バク」のお顔をモチーフにとりいれたスイーツもかわいい☆

シナモロール

自分そっくりの大きなハンバーガーにはしゃぐ「シナモロール」のステンレスボトル。

「シナモロール」形のドリンクやアメリカンドックなどもレイアウトされています。

ビビッドなカラーがキュートなデザインです☆

カバンにそっと忍ばせておきたい、かわいいデザインの小さなステンレスボトル！

「サンリオキャラクターズ ステンレスボトル 120ml」は、スケーター公式オンラインショップにて販売中です。

