【きょうから】イ・ソンミン、嘘と陰謀にまみれた事件に全力で挑む！ 韓国ドラマ『刑事ロク 最後の心理戦』シーズン2がテレビ初放送
俳優のイ・ソンミンが出演する韓国ドラマ『刑事ロク 最後の心理戦 シーズン2』が、きょう9日より、韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される（後8：00〜10：30※全8話・2話連続放送）。
【画像】イ・ソンミン、嘘と陰謀にまみれた事件に全力で挑む
同作は殺人容疑をかけられた刑事が、正体不明の脅迫者“友”を追い詰める極上刑事サスペンス。シーズン1で推理劇を繰り広げた“友”の失踪から1年半が経過し、警察の女性・青少年課に異動した刑事テクロク（イ・ソンミン）。しかし、謎の爆発事故が発生…嘘と陰謀にまみれた事件の解決へ全力で挑んでいく。
■あらすじ
“友”がいなくなって1年半後、強力班から異動となったテクロク（イ・ソンミン）だが、クモ市に新たな悪がうごめき始める。愛する人たちを守るため再び奮起したテクロクの追撃により、ついに正体を現した最後の敵。衝撃的な真実に直面し、果たしてテクロクは無事平穏を手にすることができるのか。最後の死闘が今、始まる―。
■脚本
ソン・ジョンウ、ファン・ソルホン
■監督
ハン・ドンファ（『元カレは天才詐欺師 〜38師機動隊〜』）
■出演
イ・ソンミン、キョン･スジン、イ･ハクジュ、チョン･ジニョン、キム･シンロク ほか
