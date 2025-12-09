タレントの所ジョージ（70）が9日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。役所へ電話を入れたと明かされる場面があった。

この日は所の仕事場兼遊び場である東京の「世田谷ベース」での収録の模様を放送した。

お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博は所について「いろいろ世直しじゃないけど、これはおかしいってことはちゃんとおかしいって言うし」と素顔を紹介。「区役所に“所だけど”って電話することもあるし」とぶっちゃけた。

所は「うちの近所で凄い苦情があるようなおうち、みんなが困っているところがある。そういうところは私が代表して、電話を入れます」と言い切った。

「いろんなこと言うんだよ。“個人の財産ですから”どうのとかって」としたものの、「“うるさい、バカ！”って、“今からこう言われた時の対処法を言うから書け！”って言って。全部書かせて」と回顧した。

すると「ちゃんと動きましたよ。無事それも解決したし」との結果に。近所の人から喜ばれたかと聞かれ「そうそうそう」と明言した。

お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこが「近所の人から喜ばれるし、税金も凄い納めてくれるし、なんて街の皆さんうれしいんでしょう」と感心すると、所は「税金は納めましょうよ」と平然と話した。