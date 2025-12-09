Uber＆楽天、戦略的パートナーシップの本格的な推進を発表
『Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会』が9日、都内で行われ、Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天ペイメントの3社による、楽天ID連携を皮切りとした戦略的パートナーシップを本格的に推進していくことを発表した。世界最大級のモビリティ＆デリバリー基盤を有するUberと、日本最大級のポイント経済圏を有する楽天で、新たな勝ちの共創を目指す。
【写真】戦略的パートナーシップの推進などについて説明する三木谷浩史氏
本発表会には、Uber Technologies 最高経営責任者のダラ・コスロシャヒ氏、楽天グループの代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏が登壇し、戦略的パートナーシップの推進などについて説明。
Uber Japanが運営する配車サービス「Uber」とUberEats Japan が運営するデリバリーサービス「Uber Eats」において、きょう9日より楽天ペイメントが運営する共通ポイントサービス「楽天ポイント」オンラインの導入が順次開始される。これにより、12日までにすべてのユーザーが同サービスを利用できるようになる。
本導入により、「Uber」「Uber Eats」いずれかのアプリで楽天 ID を連携すると、連携後から両アプリの利用において、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができる。「Uber Eats」では2022年4月より、「Uber」では2023年4月より、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が利用可能となっており、「楽天ペイ」で支払いをすると、支払い金額に対して最大1.5％の「楽天ポイント」が還元される。「楽天ポイント」オンラインと併せて利用することで、支払い金額に対して最大2％の「楽天ポイント」が還元され、ダブルで「楽天ポイント」を貯めることができる。
楽天IDとの連携により、Uberは楽天が保有するビッグデータの活用が可能になり、ユーザーに合わせたよりきめ細やかなレコメンドやキャンペーン情報の案内ができるようになる。
