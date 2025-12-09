NCTメンバーDOYOUNG（ドヨン）とJUNGWOO（ジョンウ）が8日、韓国軍に入隊した。DOYOUNGは陸軍に、JUNGWOOは軍楽隊の合格通知を受けており、それぞれ18カ月間、韓国軍に服務する。

2人は、NCTユニットのNCT 127にも所属している。同ユニットは9人で構成されており、すでに韓国軍に服務中のTAEYONG（テヨン）とJAEHYUN（ジェヒョン）がいる。

韓国のテレビ局JTBCは9日「（NCTのユニット）NCT 127が10周年に新しいチャプターに突入する。メンバーの半分に近い4人が軍服務に入った。完全体の活動が難しくなる時期だが、むしろこの時間はチームの再整備とメンバー1人1人の成長という側面で、新しい機会として作用するものとみられる」と分析した。

NCT 127は16年に結成され、独自の音楽世界を構築し、K−POP内の独歩的な色を作ってきた。精巧なダンスと強烈な舞台掌握力、安定したライブ実力でファンダムと大衆の信頼を築いてきたチームでもある。

同メディアは「過去には、メンバーが入隊すると、チームの活動を阻害されるとみなされたが、最近のK−POP市場はメンバーのソロ活動拡大、ユニットプロジェクト、グローバルコンテンツ戦略が定着し、その空白の否定的な影響が緩和される傾向がある。しかもNCTは多数のメンバーを保有した長所を持っており、多様な方式で活動空白を埋めることができる」と報じた。

また「14日にはTAEYONGが除隊を控えており、来年5月にはJAEHYUN軍服務を終える。2人が入隊しても、また別の2人のメンバーは除隊を控えている。これはチームの空白期を最小化し、比較的早い再整備が可能だという意味でもある。完全体の活動再開を加速する展望だ」と予測した。