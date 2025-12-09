次々とエプロンのポケットに…“ミカン泥棒”カメラが捉えた犯行の一部始終　9月から複数回被害　神奈川・相模原市

神奈川・相模原市で、たわわに実ったミカンを何者かがもぎ取っていく一部始終が防犯カメラに捉えられた。目撃者によると、この人物は9月から度々畑に現れていたという。

次から次にエプロンのポケットに…

11月22日午後12時半頃、防犯カメラの映像に映っていたのは、畑に植えてあるミカンの木に近づく1人の人物。きょろきょろと周囲を警戒している様子だった。

すると、次の瞬間、その人物は、一つ、二つ、三つとミカンを取っては、次から次へとエプロンのポケットに詰め込んでいった。その後、“ミカン泥棒”はどこかへ歩いて行った。

別の角度の防犯カメラを確認すると、もぎ取ったミカンだろうか、何かをポケットから取り出して手押し車に乗せた後、その場を立ち去る様子が記録されていた。

目撃者によると、この人物は9月から度々畑に現れていたという。

目撃者：

一生懸命育てたものなので、納得がいかない。

（実っていたのは）全部で40個くらいじゃないかなと思うんですけど、半分くらいはとられてなくなっているような状態。楽しみにしていたミカンを取られているので、すごくショックでした。

警察は窃盗事件として捜査を続けている。

（「イット！」 12月8日放送より）