NTTドコモは、Appleが「iPhone 14」以降と「Apple Watch Ultra 3」向けに提供する人工衛星経由のメッセージに対応したと発表した。まずは無料での提供開始となる。

Apple Newsroomより

iPhone 14以降（iOS 18～）とApple Watch Ultra 3（watchOS 26）を利用中のドコモユーザーは、基地局からの電波が届かない場合やWi-Fiが利用できない場合でも、衛星経由でiMessageとSMSが利用できる。

利用料

衛星経由のiMessage利用については「Appleが定める条件に則り2年間無料」としている。

衛星経由のSMS利用には、ドコモでの携帯電話の契約と国際ローミングサービス「WORLD WING」の契約（無料）が必要。衛星経由でも通常のSMS送信料金が適用されるが、当面の間は無料でサービスを利用できるという。SMSに関する料金が変更される場合、速やかにドコモのホームページで通知するとしている。

利用方法

モバイル通信やWi-Fiの圏外でメッセージを送信しようとすると、人工衛星に接続するよう画面上で促され、iPhoneのロック画面やApple Watchの画面、メッセージアプリから接続できる。

接続後、iMessageとSMSでテキストや絵文字、Tapback（いいねやハートなどのリアクション）を送受信できる。衛星経由で送信されるiMessageは、エンドツーエンドで暗号化される。衛星接続は、Globalstarと同社の関連会社によって提供される。