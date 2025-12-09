女優の原菜乃華が９日、都内で行われた出光興産のガソリンスタンド「ａｐｏｌｌｏｓｔａｔｉｏｎ」新テレビＣＭ＆新デジタルムービー発表会に出席した。

新ＣＭでも着用した鮮やかな赤いドレス姿で登場した。今年一番驚いたことに「コーヒーを飲めるようになりました。（ミルクなどを入れずに）ストレートで。ちょっとかっこいいなって我ながら思いましたね」と自慢げな表情。特技についても「目薬を一発で目に入れられます。お芝居の現場で毎回メイクさんに褒めていただける地味な特技です」と無邪気な一面を披露した。

今年は私生活で「脱・出無精」を掲げたといい、ジムに定期的に通い、カヌーにも挑戦。仕事面ではＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（今田美桜主演）に出演し、充実した１年になった様子だ。今年の漢字一字には「朝」と回答し、「朝ドラを見ているよって声を掛けていただいた機会が増えました。リアルタイムで見ようと、いつもより早起きができるようになって朝活が充実した１年でした。朝弱いんですけど、なれましたね。毎朝決まった時間に楽しみがあることが、すごくうれしい。素敵な１年でした」と満面の笑みを浮かべた。

来年の目標には「自炊頑張ります」と即答したが、「あ、言っちゃった。圧を自分でかけていこうと思います」と照れ笑い。

この日から同社の公式Ｙｏｕ Ｔｕｂｅなどで公開される新デジタルムービーで、原はパペット「アポちゃん」の声優を担当。一方、１２日から全国でオンエアされる新ＣＭで原は、昨年の同社ＣＭに続いて、１０人の子役で構成される合唱団と共演した。「久しぶりに会ったので、身長が高くなっていた。みんな少し大人になっていて、かわいかったです。親戚のような気分になっちゃいました」と笑顔で振り返った。