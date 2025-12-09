FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロコンサートの開催決定 来年2月にNHKホールで「光栄です！」
9月にソロメジャーデビューすることが発表されていたFRUITS ZIPPER“ミントグリーン担当”櫻井優衣が2026年2月18日、東京・NHKホールでソロメジャーデビュー記念ライブ開催することが発表された。
【写真】キュートすぎ！ふわふわアンニュイな表情の櫻井優衣
ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣にとって、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブだ。2月21日に誕生日を迎える櫻井優衣の誕生日の祝福モードいっぱいのライブになりそうだ。
ソロライブ決定にあたり櫻井は「FRUITS ZIPPERとして紅白歌合戦でNHKホールに立たせて頂いた後に、私のソロでもNHKホールに立たせていただけることが光栄です！私の誕生日の3日前というタイミングでもあるのでメジャーデビュー記念ライブ是非是非来てください！」とコメントを寄せた。
櫻井は2000年2月21日生まれ、東京都出身。ASOBISYSTEM（アソビシステム）が手がける、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」（カワイイラボ）に所属するFRUITS ZIPPERで活動するほか、バラエティ番組やドラマへのゲスト出演など、その活躍は多岐にわたる。
FRUITS ZIPPERは、第67回 日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞したほか、第76回NHK紅白歌合戦への初出演も決定。2026年2月1日には東京ドーム公演も決定している。
