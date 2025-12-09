刑務所の外を警備する兵士ら＝7日、エクアドル・マチャラ/Suarez/AFP/Getty Images

（CNN）南米エクアドルの刑務所で少なくとも13人の受刑者が死亡した状態で見つかった。刑務所を管轄するSNAIが8日に発表した。

SNAIによると、同国南部にあるマチャラ刑務所で7日、建物の外で爆発物が爆発した後に遺体が見つかった。この爆発と受刑者の死亡との直接的な関連は分かっていない。

SNAIは、当局が死因を特定するための解剖や「通常の手続き」を進めていると説明した。

SNAIは声明で、警察が現場に派遣され、刑務所内で介入と点検を実施したと述べた。

エクアドルの刑務所では暴力的な事案が相次いでいる。

11月には、対立するギャング同士の衝突で少なくとも31人が死亡した。そのうち27人は「窒息」で死亡したと当局は当時説明していた。

9月にも刑務所で起きた暴力事件によって、少なくとも14人の受刑者が死亡したほか、房内で看守1人が射殺されていた。

米州人権委員会（IACHR）の報告によると、2020年以降、エクアドルでは刑務所内の暴力的な事案によって600人以上が死亡した。

IACHRは11月、刑務所での暴力への懸念を改めて表明し、受刑者の生命と身体の安全を保証するため、国に対し即時の対策を講じるよう求めた。

内務省も、刑務所は現在の犯罪状況に見合うものではなくなっていると認めている。

一連の刑務所での暴力は、政府が複数の刑務所に軍と警察を投入しているにもかかわらず続いている。エクアドルのノボア大統領は24年1月、国内の治安状況について「国内武力紛争」状態であると宣言し、暴力犯罪の全国的な抑え込みを目指す一環として刑務所に軍や警察を投入した。