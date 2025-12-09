¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬£´£°¡ó¥À¥¦¥ó¤Î£³²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡ÖÀµÄ¾³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ò¤·¡¢Ã±Ç¯·ÀÌó¤Ç£´£°¡ó¥À¥¦¥ó¤Î£³²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡ºäËÜ¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ïºòµ¨¤è¤ê£¶£´»î¹ç¸º¤Î£³£·»î¹ç¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê£²ÅÙ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢£¹·î£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£±ÅÀÄÉ¤¦£¹²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢£±£µ£´ÂÇ¿ô£³£²°ÂÂÇ£²£²ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö»î¹ç¿ô¤ÏÁ´Á³½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¸åÈ¾¤ÏÂåÂÇ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¡£¡Ö¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢Ìîµå¤Î³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¦£±²óÄ¹¤¤»þ´Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£¶¡£¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£