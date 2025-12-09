佐々木希、温泉旅行での濡れ髪浴衣ショット公開「すっぴん？」「美しすぎて目が離せない」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/09】女優の佐々木希が12月8日、自身のInstagramを更新。温泉旅行でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳2児の母女優「すっぴん？」と話題の湯上がり浴衣姿
◆佐々木希、温泉旅行のオフショット公開
佐々木は「オフの日に、家族で箱根旅行」「温泉に入ったり、少し編み物が出来て、リフレッシュ 皆んなで浴衣も着た」と家族旅行を満喫したことを報告。投稿では、お風呂上がりの濡れ髪姿で撮影した浴衣姿や食事の様子などを披露している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿にファンからは「すっぴん？」「美しすぎて目が離せない」「信じられないほど可愛い」「お風呂上がりもビジュ優勝してる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
