BTS・V、俳優パク・ソジュンら親友グループ「ウガ・ファミリー」とのハワイ旅行SHOT大放出【PHOTO】

BTSのVが、俳優パク・ソジュンやチェ・ウシクらの仲良しグループ「ウガ・ファミリー」とのハワイ旅行ショットを大放出した。

【注目】「ウガ・ファミリー」のメンバー、不仲説”に言及

Vは12月9日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、Vの親しい芸能人仲間として知られる「ウガ・ファミリー」のメンバーたちが写っており、俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、パク・ヒョンシク、そして歌手Peakboyまで、完全体で集合した姿が収められている。

彼らはハワイでバカンスを満喫中の様子。同じ花のレイを首にかけ、美しい風景をバックに記念写真を撮ったり、海やリゾートのプールで泳いでリラックスしたりと、楽しい雰囲気がそのまま伝わってくる。写真からも明るくにぎやかなムードが漂い、久々に全員が揃ったこともあり、ファンからは喜びの声が相次いでいる。

（写真＝V Instagram）

先立って、チェ・ウシクが10月に公開されたチョン・ジェヒョンのYouTubeチャンネル「妖精ジェヒョン」に出演した際に、ウガ・ファミリーについて「みんな本当に忙しくてほとんど会えない。会いたくても会えない。でも、久しぶりに会うといつも通り楽しく話す」「お互い“生存報告”はしている」と明かし、話題を呼んでいた。

なお、Vが所属するBTSは、来年春の完全体カムバックを目標に新アルバムを準備中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。