【電動ガンエボルト「M4A1カービン」】 12月24日 発売 価格：99,000円

東京マルイは、新シリーズ・電動ガンエボルト「M4A1カービン」を12月24日に発売する。価格は99,000円。

本商品は、メカBOXを「シリンダーアッシー」と「ギアBOX」に分割したことで、アッパーレシーバーとロアレシーバーが完全に分離できる新たな電動ガンシリーズ「EVOLT」の第1弾。無可動実銃を採寸し、各部のサイズをリアルに再現しており、14.5インチ仕様のアウターバレルか付属の11.5インチ仕様のバレル・エクステンションに付け替えもできる。

また、マズルに装着しているアルミ切削で製造されたフラッシュハイダーは取り外すことで、14mm逆ネジ仕様の別売マズルオプションに付け替えも可能。さらに、左右どちらの側面からも操作が可能なアンビタイプのセレクターは、ギアBOXを貫通する軸で直結しており、一体感のあるスムーズな回転と、しっかりしたクリック感を楽しめる。

加えて、電動ガンでありながらチャージングハンドルを操作しての初弾装填や、マガジンが空になった際のボルトオープン、マガジンチェンジ後のボルトキャッチ操作、そして長さを6段階に調整できるエンハンスド・ストックなど、本物と同様の操作も楽しめる。

マガジンは装弾数81発の電動ガンエボルト「M4」シリーズ専用マガジンが付属。マガジンのインナー部に上方向のテンションをかける「インナーエレベーションシステム」により、マガジンキャッチが本体側の給弾口に押し付けられ、給弾不良を防止している。

また、内部構造としては、マガジンからチャンバーへBB弾を1発送るたびにマガジン内のシャッターが閉まる新システム「ワンバイワン ローディングシステム」を採用。発射後まで銃本体に次のBB弾が送りこまれない構造になっている。

さらに、次世代電動ガン（MP5シリーズ）に採用したM-SYSTEMを電動ガンエボルトのM4シリーズ用に最適化した「M-SYSTEM タイプII」を搭載。MCU（マイクロコントローラーユニット）がFETやバッテリー、モーターを総合的に監視し作動の制御や異常検知も行なう設計となっている。

また、モーターの回転をシリンダーへと伝達する3つのギア（ベベルギア、スパーギア、セクターギア）の設計を見直し、従来の焼結金属ではなく「MIM（金属射出成形）」を採用し、スパーギアとセクターギアの軸径を4mmにしたことで耐久性の向上、回転の滑らかさ、優れた静音性を実現。シリンダーについてはすべりの良いフッ素潤滑メッキを施したスモールボアタイプを採用している。

チャンバーは電動ガンエボルト専用となっており、新開発のノズル位置を安定させ命中精度を向上させる「スタビライザーノズル」を搭載。グリップ内にはベアリング付きのリバースタイプの新開発モーター「EG1000BRモーター」を収納している。

対応バッテリーは、5つの保護機能や温度センサーを搭載した新形状のリポバッテリー「MS•Li-Poバッテリー[スティックタイプ]」。本商品は同バッテリーと連動した独自の安全設計を採用しているため、他のバッテリーでは動作しないようになっている。

なお、「マルフェス2025」にて同時発表された反動のあるモデル「FPR MK4」の発売日については未定となっている。今後の続報に期待したい。

電動ガンエボルト「M4A1カービン」詳細

【【今冬発売予定】新シリーズ「電動ガンエボルト」】価格：99,000円 全長：【14.5インチ】777 mm / 858 mm（ストック最大伸長時）【11.5インチ】660 mm / 742 mm（ストック最大伸長時） 銃身長：229 mm 重量：2,700 g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：MS•Li-Poバッテリー［スティックタイプ］ 装弾数：81発

