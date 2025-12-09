９日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１５．４２ポイント（０．８４％）安の２５５４９．９４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０１．６９ポイント（１．１２％）安の８９８１．８４ポイントと続落した。売買代金は１０７７億５９６０万香港ドルとなっている（８日前場は１１５４億１１０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米金融政策や中国指標の発表が気がかり材料だ。９〜１０日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、０．２５％の追加利下げ決定がほぼ確実視されているが、その後のパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の会見や、メンバーによる政策金利見通しが不透明。２０２６年以降の金融政策がタカ派（引き締めに積極的）に傾く恐れもある。中国ではあす１０日に１１月の物価統計、１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表される予定だ。前日公表された１１月の貿易統計で、米ドル建て輸入が市場予想（３．０％増）を下回る１．９％増に伸び悩み、内需の弱さを示す結果だったこともあり、これから報告される月次経済統計の内容も警戒されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（信義ガラス：８６８／ＨＫ）が６．２％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．３％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．１％安と下げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が安い。紫金鉱業のほか、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．９％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．０％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．３％ずつ下落した。

中国の不動産セクターも急落。中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が１１．７％安、中国海外宏洋集団（８１／ＨＫ）が８．９％安、越秀地産（１２３／ＨＫ）が４．１％安、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．０％安で引けた。

プラットフォーマーなどネット関連の銘柄もさえない。動画配信プラットフォーム中国大手のビリビリ（９６２６／ＨＫ）が２．６％安、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が２．４％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が２．３％安と値を下げた。

他の個別株動向では、冶金系エンジニアリング大手の中国冶金科工（１６１８／ＨＫ）が１８．５％安。同社は昨日引け後、不採算を抱えるなどの子会社６社を総額６０６億７６３２万人民元（約１兆３３８６億円）で売却すると発表した。

半面、医薬品開発受託機関（ＣＲＯ）など創薬支援関連はしっかり。薬明合聯生物技術（２２６８／ＨＫ）が３．４％、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が３．０％、無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が０．９％、康龍化成（北京）新薬技術（３７５９／ＨＫ）が０．８％ずつ上昇した。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１３％安の３９１８．８３ポイントで前場の取引を終了した。不動産が安い。資源・素材、空運、消費、自動車、公益、保険・証券なども売られた。半面、ハイテクは高い。医薬、銀行の一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）