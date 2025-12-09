「ダッキーダック」のピスタチオと苺のショートケーキでクリスマス気分を♪

2025年12月16日（火）より、ダッキーダックをはじめとする店舗で、「ピスタチオと苺のショートケーキ」が販売開始されます。クリスマスシーズンにぴったりな、この華やかなケーキは、イタリアのBABBI社のピスタチオペーストを使用した芳醇なピスタチオクリームと甘酸っぱい苺の絶妙なコンビネーションが特徴です。ひと口食べるたびに幸せな気分を引き立てます。

クリスマス限定！贅沢なピスタチオと苺のハーモニー



「ダッキーダック」のピスタチオと苺のショートケーキは、冬にぴったりの華やかなデザート。

イタリアのBABBI社のピスタチオペーストを使用したクリームが、濃厚でナッティな香りを引き出し、甘酸っぱい苺と絶妙なバランスを生み出します。

艶のあるグリーンのピスタチオソースがケーキ全体を飾り、見た目にも楽しさを加え、クリスマスを特別なものにしてくれます。この美しいケーキをぜひお試しあれ♪

冬の贅沢なひとときにぴったりなテイクアウトスイーツ



「ピスタチオと苺のショートケーキ」は、テイクアウト専門店やダッキーダックなど、全国の各店で購入可能です。価格は1ピース1,030円（税込）から。

クリスマスシーズンにぴったりの華やかなケーキは、大切な人へのプレゼントにも最適です。お店で楽しむのはもちろん、自宅でも贅沢なひとときを楽しめます。

忙しい年末年始のひとときに、この美味しいケーキで心豊かな時間を過ごしましょう♪

販売店舗や期間をチェックして、すぐにゲット！



「ピスタチオと苺のショートケーキ」は、2025年12月16日（火）から2026年1月14日（水）までの期間限定で販売されます。

ルミネ北千住店や船橋東武店、綾瀬店など、各地のダッキーダックや椿屋珈琲テイクアウト専門店で購入可能。

特別なクリスマスシーズンにぴったりのこのケーキを、ぜひチェックして、見逃さないようにしてください。甘く華やかなショートケーキで、贅沢なひとときを楽しんで♡

クリスマスを華やかに演出するピスタチオと苺のケーキ



「ピスタチオと苺のショートケーキ」は、冬の贅沢なスイーツとして、クリスマスシーズンを華やかに彩ります。

ピスタチオの芳醇なクリームと苺の甘酸っぱさが絶妙に絡み合い、食べるたびに幸せな気分に。

テイクアウトで手軽に楽しめるこのケーキは、2025年12月16日から販売開始。特別なシーズンにぴったりなケーキを、ぜひご堪能ください♡