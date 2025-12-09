卓球元日本男子代表の水谷隼氏が９日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演。７日まで中国・成都で行われた卓球の混合団体ワールドカップ（Ｗ杯）を取材して感じた違和感を語った。

緊張する日中関係のさなかに開催された大会。６日のフランス戦で、ルブラン選手と対戦した日本の張本智和選手が、観客席から何度もブーイングを受けたり、フランス側が得点すると大歓声があがったりした。

観客席からは「日本を応援するヤツはくたばれ！」と暴言が飛び、サーブを打とうとしていたルブラン選手が仕切り直す場面も。この試合も会場で取材していた水谷氏は「ヤジでなくて暴言。今までどこの会場でも聞いたことのない酷い言葉。選手たちも動揺してました。この言葉はさすがにありえない、と思いました。（日本を応援するヤツはくたばれ！の暴言の）その後、会場がバーッと盛り上がってたんで…」と話した。

また、会場では「（日本が）どの国と対戦しても相手が得点するたびに歓声が上がってました」と伝えた。

張本選手を巡っては、５日の選手紹介の際、「ミワ・ハリモト」と妹の張本美和選手の名前が２度アナウンスされるミスもあった。

水谷氏は今大会では「街を出歩かない、あまり日本語を話さない、（会場の）外を歩く時は、パスを外して日本人だということをバレないように」など、警戒していたことを明かした。