【茨城県の人気スーパー銭湯】「つくば温泉 喜楽里 別邸」は入浴後の食事も人気の理由【全国の温泉好きに聞いた】
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「つくば温泉 喜楽里 別邸」です。
※アンケートで回答された施設のうち、2025年11月時点でGoogleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えのものを紹介しています
【アクセス＆料金】「つくば温泉 喜楽里 別邸」の詳細情報
▼施設がきれい
「施設が綺麗で中身も充実している（20代男性／茨城県）」
▼ごはんがおいしい
「メニューがたくさんあってどれを食べても美味しい（40代女性／茨城県）」
「美明豚の生姜焼きがおいしい（20代女性／茨城県）」
▼温泉もサウナも充実している
「温泉も良いしサウナも良い。岩盤浴まである（20代男性／茨城県）」
所在地：茨城県つくば市西大橋614-1
最寄駅：つくばエクスプレス つくば駅
▼料金
※料金は全て税込平日：1200円
土・休日：1400円
「つくば温泉 喜楽里 別邸」は自然に囲まれた露天風呂が魅力高級感あふれる温浴施設。豊かな自然に囲まれた露天風呂では、源泉掛け流しの天然温泉を堪能でき、都会の喧騒を忘れて心ゆくまでリラックスできます。定期的にオートロウリュが行われるサウナや、韓国式サウナ・プルガマなど、サウナ―も見逃せない施設が満載です。
「つくば温泉 喜楽里 別邸」の魅力は？All About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、全国の温泉・サウナ好きから「つくば温泉 喜楽里 別邸」の魅力を語る以下のような声が集まりました。
