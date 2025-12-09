¡Ö¤É¤¥¤¨¡¼¡¼¡¼!!¡×¡Ö¤Ò¤¤¤¤¤¤!!¡×¡Ö¤³¤Ã¤³¤Ã¤³¤Ã¡Ä¡×¹âÎÉ·ò¸ãà38ºÐÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¹âÎÉ·ò¸ã¤È¡Ä¤¤¤äÊÌ¿Í¡©¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×
¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹âÎÉ·ò¸ã(38)¤Î¿·¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬·èÄê¡Ä¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢38ºÐ¤ÎàÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá»Ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î9Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤Ææ¤À¤é¤±¤ÎÃË¡¦º´¡¹ÌÚ¤·¤ó¤Î¤¹¤±Ìò¤Î¹âÎÉ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡¡Èý¾å¤ÇÁ°È±¤òÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¶âÈ±¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤¿¹âÎÉ¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¥¤¨¡¼¡¼¡¼!!!!¡×¡Ö¤Ò¤¤¤¤¤¤¤¤!!¡×¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¹âÎÉ·ò¸ã¤ÈÊÌ¿Í¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ØËÁ³¤È¤·¤Æ°ÛÍÍ¤Ê¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤äÊÌ¿Í¡©¡×¡Ö¤³¤Ã¤³¤Ã¤³¤Ã¹âÎÉ·ò¸ã¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶âÈ±Ã»È±¤Î°¤½¤¦¤Ê¹âÎÉ·ò¸ã³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£