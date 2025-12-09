ÊÆ¹ñÎ±³Ø·Ð¤¿22ºÐ¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡¢Æñ´Ø»î¸³¹ç³Ê¤ÇàÆÃÊÌÉ½¾´á¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤½¤ó¤ÊÆÃÅµ¤¬¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¡Ä¡×
¡¡NHKE¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤¬àÆÃÊÌÉ½¾´¾õá¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤ËÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¡Ö£Áchievement Award¡×(¸ùÀÓ¾Þ)¤Î¾Þ¾õ¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥¡¼¥ó!¡×¤Ç2015Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¤á¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶Ë¨°á(22)¡£¡Ö±Ñ¸¡¤Ï¡¢1µé¤â´Þ¤áÁ´¤Æ¤Îµé¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡ª¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡Á¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¤Ç5µé¡Á1µé¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îµé¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÂ£¤é¤ì¤ë¡£1µé¤Ï¡¢¹¤¯¼Ò²ñÀ¸³è¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë±Ñ¸ì¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢°ì¼¡»î¸³(¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°)¤ÈÆó¼¡»î¸³(ÌÌÀÜ·Á¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È)¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡à¤á¤¤¤Á¤ã¤óá¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Á¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬°Í¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¹â¶¶¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ç³èÌö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ21Ç¯6·î¤Ë±Ñ¸¡1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô4Ç¯¤Ëºß³ØÃæ¤À¡£