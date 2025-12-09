¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¨¤Ã¡Ä¡×ÇìÊì¤ÏÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ä20ºÐ¥ß¥¹ÆüËÜ¤¬Âç¼ê»öÌ³½ê½êÂ°à·è°Õ¤Î¥¥á´éá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò¡×
¥ß¥¹ÆüËÜ¡õ¥ß¥¹ÃåÊªà¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀÐÀîËþÎ¤Æà(20)¤¬¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤È£Ø¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·è°Õ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê(67)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤ÎÌÅ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢Âè57²ó¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¥ß¥¹ÃåÊª¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¨¤Ã¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ¤ÎÎÏ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¤Ç¤ªÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³èÌö¤ò¸«¤¿¤¤¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£