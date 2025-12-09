お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が9日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。人気歌手を絶賛する場面があった。

この日は歌手の近藤真彦がゲストとして生出演。世界的マジシャン・KiLaが披露するマジックに対し、ノーリアクションでいられるかを勝負する「マジックにらめっこ」のコーナーに挑戦した。

気合いを入れて挑んだ近藤だったが、サイコロを使ったマジックで思わず反応してしまい敗北。「確かにこれは凄い」「どういうこと！？」と感心する近藤に、圧勝したKiLaは「このコーナーもう1年半ぐらいやってるんですけど、たぶん最弱クラス」と説明。近藤は爆笑した。

続いて近藤は、心理的な誘導をかわしながらKiLaにジョーカーを引かせると勝ちとなる“変則ババ抜き”「ババ抜かせ」にチャレンジ。近藤が手にした5枚のカードのうち、不自然に飛び出た1枚を見たKiLaが「これはたぶん違うと思う」と早々にそのカードをチョイス。当然ジョーカーではなく、近藤は「ちょっとムカつきますね」とヒートアップした。

その後、自身には見えていないものの、一瞬ジョーカーを手に掛けたKiLaは「分かりやすいですね」とポツリ。結果別のカードを選んだKiLaに、近藤は「もう分かってるじゃない」と“抗議”したが、KiLaは「僕コレ（ジョーカーを）取ろうとしたんですよ、そしたら物凄く素直な方なので、あっさり力を抜いた」と告白。スタジオでは「マッチさん！」「シンプルに力でバレてる」と笑いが起こった。

そのため反省した近藤は、全カードに力を込めるというシンプルな手段で対抗したが、最後は一瞬の隙を突く形でKiLaが勝利。レギュラー陣は盛り上がったが、近藤はKiLaに「ちょっと先生、やってください」と直訴。KiLaが持つカードを近藤が引くという、立場を逆転した再試合を要求した。

これに「逆にマッチさんのババ抜かせ！」「何の裏付けもないのに！？」と驚きの声が上がったが、「ババを引かなきゃいい」とKiLaが持つカードを2枚に減らした近藤には、「ひきょうな戦い」「何ですかコレ」などのヤジが。

しかしまったく気にしない様子の近藤は試合開始。KiLaの手法を真似て「どっちが効き目ですか？」と質問を繰り出したものの、即ジョーカーを選んでしまうというスピード感のある結末に、レギュラー陣は「やっぱ凄い！」「スターや！」と大ウケ。MCの「ハライチ」澤部佑が「今のは違うほうを引いてもあんまり盛り上がらない」と感心すると、小杉は「しかも自分が作ったワケの分からん流れで、しっかりババ引くってスターやで！」と喜んでいた。