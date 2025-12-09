プロ野球・巨人の坂本勇人選手が9日、契約更改交渉に臨み、今季の40％となる2億円ダウン、3億円の単年契約でサインしました。（金額は推定）

単年契約となった理由は「この年齢になって、複数年組んで・・・僕の勝手な考え方ですけど、単年でいいのかなと思っているので、そこの話は一切しなかったですね」と説明。「何歳までしたいとか、想像したこともない。もともと目の前の1年をというタイプ。先の予想はできないですね」と続けました。

今季はレギュラーとしての活躍ができず、シーズン後半は代打の切り札としての期待に応えていましたが、本人にとっては「正直、あまり自分の中では楽しいシーズン」と一言。「まだまだこのまま終わりたくないなって思えたシーズン。後から試合に出る選手の大変さも感じられた1年だったので、野球選手としては成長できた部分はあるのかな」と一定の収穫もあったと続けました。

来年は岡本和真選手も抜けて、チームは大きく影響を受けそうですが、坂本選手はこれを自分にとってのチャンスと前向きに捉えています。「レギュラーでずっと出てきたんで、守備について、ランナーもして、バッティングもするのが一番野球の楽しいところだと思っている。そこをもう1回、9イニング守れるようにいい調整をしていいトレーニングをして頑張りたいなと思います」とプロ20年目にしての巻き返しを誓いました。