日本マクドナルドは、「マクドナルドの福袋 2026」の抽選販売を12月9日23時59分まで受け付けている。抽選発表は12月16日14時で、当選者への販売期間：2026年1月1日8時～1月9日。価格は3,900円。

「マクドナルドの福袋 2026」は、「ビッグマックスープジャー」や「ビッグな保温・保冷バッグ」といったアイテムや店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券などがセットとなった商品。12月1日より抽選応募を受け付けており、12月9日が応募期間最終日となる。

今回の福袋はインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」との初コラボとなっており、デザイン性と機能性を兼ね備えているところが特徴。特にビッグマックをモチーフとした「ビッグマックスープジャー」は目玉アイテムとなっている。

応募はマクドナルド公式アプリより可能で、応募条件として、マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード（特典）プログラム「My マクドナルド リワード」で50ポイントを保有している人が対象となる。

なお、前年の「マクドナルドの福袋 2025」に落選している場合、同一アカウントでの応募に限り、応募口数が1口分追加される。また、支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択して応募するとさらに1口分追加され、それぞれの条件を満たすことで最大3口分となる。

□「マクドナルドの福袋 2026」特設キャンペーンページ

