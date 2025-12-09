【通貨別まとめと見通し】ランド円



先週のまとめ

ランド円は円安基調に支えられたものの、9.10円台を中心とした高値圏でのもみ合いが主体であった。12月5日には高値9.1826円を記録し、一時的に強い上昇を見せたが、その後の値動きは抑えられた。この期間、ランド円は明確な方向性を欠き、9.10円～9.18円のレンジ内で推移したと言える。



テクニカル分析

- **レジスタンス**9.17 9.20

- **サポート**: 9.05

RSI (14) 12月5日に高値（9.1826円）を付けた際にRSIは高水準に達したと推測されるが、その後は価格が横ばいとなったため、RSIも中立圏（50～70）付近で推移

MACD MACDラインをシグナルラインの上に押し上げるも、値動きの勢いが弱いことから、MACDラインとシグナルラインの乖離幅は小さく、上昇モメンタムの弱さを示す

トレンド

明確な方向性を欠く



今週のポイント

メインシナリオ、高値圏でのレンジ推移、円安が下支え

高水準の政策金利がランドを支え続ける一方で、経済指標のサプライズがなく、ランドの構造的な問題に対する懸念も維持される。

9.15円付近を巡って一進一退の展開となり、明確な方向性は出にくい。



代替シナリオ リスク回避の売り

南アフリカの電力供給問題や、汚職・政治的混乱に関する報道が再燃し、投資家の新興国リスク回避の動きが強まる。



今週の主な予定と結果



12/09 17:00 BER消費者信頼感指数 （2025年 第4四半期） 前回 -13.0 （BER消費者信頼感）

12/09-12/17 未定 SACCI景況感指数 （11月） （SACCI景況感指数）

12/10 20:00 小売売上高 （10月） 予想 2.4% 前回 3.1% （前年比）

12/11 20:00 製造業生産高 （10月） 前回 -0.5% （前月比）

外部サイト