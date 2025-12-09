テクニカルポイント ドル円 10日線超えての推移
157.45 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.33 エンベロープ1%上限（10日間）
155.82 現値
155.77 10日移動平均
155.74 21日移動平均
155.47 一目均衡表・転換線
155.36 一目均衡表・基準線
154.21 エンベロープ1%下限（10日間）
154.03 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.77 一目均衡表・雲（上限）
150.66 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.19 200日移動平均
ドル円は155円70銭台の10日線、21日線を超えての推移となっている。
