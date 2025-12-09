157.45　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.33　エンベロープ1%上限（10日間）
155.82　現値
155.77　10日移動平均
155.74　21日移動平均
155.47　一目均衡表・転換線
155.36　一目均衡表・基準線
154.21　エンベロープ1%下限（10日間）
154.03　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.77　一目均衡表・雲（上限）
150.66　100日移動平均
149.99　一目均衡表・雲（下限）
148.19　200日移動平均

ドル円は155円70銭台の10日線、21日線を超えての推移となっている。