【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

高値圏での堅調な推移を続けている。ユーロ円やポンド円のような急騰は見られず、ランド円同様に新興国通貨買いに慎重な動きが見受けられた。8.45円を下限とするレンジ内で推移し、高値圏を維持。新興国通貨の中では比較的安定しており、下値の堅さが目立つ展開であった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**8.60

- **サポート**: 8.50

RSI (14) 価格が安定した高値圏で推移しているため、RSIは買われすぎを示す70を意識する水準にある

MACD MACDラインはシグナルラインを上回り、プラス圏を維持していると見られる。



トレンド

緩やかな上昇



今週のポイント

メインシナリオ、レンジ高値維持、緩やかな上値試し

8.50円～8.60円のレンジを上抜け、新高値圏での堅調な推移となる



代替シナリオ 突発的なリスク回避

世界的な株価の急落や地政学的緊張により、投資資金がリスク資産である新興国通貨から一斉に引き揚げられる。



今週の主な予定と結果



12/09 21:00 消費者物価指数（CPI） （11月） 予想 0.54% 前回 0.36% （前月比）

12/09 21:00 消費者物価指数（CPI） （11月） 予想 3.68% 前回 3.57% （前年比）

12/12 21:00 鉱工業生産指数 （10月） 予想 0.2% 前回 -0.4% （前月比）

12/12 21:00 鉱工業生産指数 （10月） 予想 -1.7% 前回 -2.4% （前年比）

外部サイト