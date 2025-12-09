「AK CRADLE」使用イメージ

アユートは、Astell&KernのDAP「SP4000/PD10」用に、XLR出力を備えたドッキング型クレードル「AK CRADLE」を販路限定にて発売する。12月20日発売で、価格は66,000円。

アルミニウム製ハウジングを採用し、安定した設置が可能。USB-C入力、XLR×2でのライン出力ができる。12月時点の対応プレーヤーはSP4000/PD10。

SP4000/PD10をホームユースする際に、単品コンポやアクティブスピーカーなどとの接続に利用できる。「シンプルな充電ステーションであることを超え、SP4000やPD10をホームオーディオシステムへと拡張するクレードル。その洗練されたデザインは、住空間に溶け込む上品なインテリアオブジェでもある」という。

アクティブスピーカーなどとの接続も想定

高い耐久性を誇るNeutrik XLRコネクターを採用。XLR出力は、接続したDAPのボリュームで制御するか、ラインアウト設定で固定レベルに設定でき、好みに応じて選択可能。

前面にLEDインジケーターを備え、DAP本体と同様に、再生中のトラック情報を直感的に表示。暗い場所でも柔らかく光り、視覚的な利便性と洗練された雰囲気を同時に提供するとのこと。LEDライトはDAP側のユーザー設定に応じてオン/オフが可能。

完全な幾何学的形状である「円」から着想を得たデザインで、斜めに切断された円筒を思わせる形状は、デバイスの安定設置と快適な視聴角度を両立。押出成形のアルミニウム製となっている。

外形寸法は126×166.4×97.1mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約565g。