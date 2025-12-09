杉浦太陽＆辻希美、“家族7人”集合ショット公開 ブレインロットのケーキで三男の誕生日祝福
タレントの杉浦太陽（44）、辻希美（38）夫妻が9日、それぞれのインスタグラムを公開。5人の子どもたちも含めた家族ショットを公開した。
【写真】ブレインロットのケーキ！杉浦＆辻“家族7人”集合ショット
きのう8日は、三男・幸空さんの誕生日だった。辻は投稿で「昨日はこあ７歳のお誕生日で こあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会をしましたぁ」と報告。「仲良しのお友達の兄弟も集まり
児童館状態」と絵文字を添えた。
続けて「でもねでもねママさん達が子ども達が被ってるこあの写真入りの帽子を手作りして被ってサプライズで来てくれたのぉ」「もう愛が凄くて感動した涙」と感激。「素敵なお友達、ママパパさん達に出会えてたぁくんとも嬉しいねと話しました」と感謝をつづった。
誕生日会の楽しそうな写真が伝わる写真も多数公開。ケーキについて「こあが好きなブレインロットのケーキで1番上はこあが好きなストロベリーエレファント」「喜んでくれました」と説明。もう7歳になったことに「早いなぁ〜早過ぎるなぁ〜」「でもでも…優しい子に育ってくれてママとパパは
嬉しいです」「みんなに愛されて…これからも変わらずすくすく大きくなるんだよぉ〜」などと親心をつづった。
杉浦も多数の写真を添え、賑やかな誕生会に「みんなに囲まれて嬉しそうなコアの表情に、胸がじんわり…」「心のこもったお祝いをしてくれた友だち、そしてパパママ友に感謝でいっぱいです」と感謝。また、「もう7歳なんだなぁと、成長の早さを実感します。夢空が生まれてからはお兄ちゃんとしての自覚も芽生えて、どんどん頼もしくなっている幸空」と成長を振り返り。「そして寝る前にコアが言った、『友だちにありがとうだし、パパとママと家族にもありがとうだよ』その一言に思わず感動しました」と、息子からの言葉に感激した。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
