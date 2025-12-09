京都水族館のペンギン50羽、連ドラのような「最新相関図」 “おじ専”の恋→14歳差カップル誕生 “魔性の女”→“丁寧な暮らし”にハマる
京都水族館（京都市下京区）は9日、「京都ペンギン相関図2026」を発表した。13日より特設サイトや館内で展示する。
【画像】複雑すぎる…京都ペンギン相関図2024→2025
恒例の「ペンギン相関図」は、人間と同様に個性や社会性を持つペンギンの生態や、年々変わるペンギン同士や飼育スタッフたちとの多様な関係性を知ってほしいとの思いから、2018年から制作しているもので、8回目のアップデートとなった。
京都水族館で暮らす50羽のケープペンギンの行動を飼育スタッフが日々観察し、個性や恋愛関係の変化などをまとめた。親子・兄弟といった家系図だけでなく、見た目や性格、プールの好き嫌いなど各個体の紹介のほか、交友関係やカップルの変遷、さらには飼育スタッフも含めたペンギンたちの関係を分かりやすく表現している。
最新版では、2022年に京都水族館で生まれた「れい（冷泉通り）」と「みぶ（壬生川通り）」にそれぞれ彼氏ができ、2組の初カップルが誕生した。さらに「くるま（車屋町通り）」を中心に、2つの三角関係が同時に進行している。
さらに、京都水族館ゆかりの大倉士門、さかなのおにいさん・かわちゃん、まつおるかが、コメントを寄せた。
■「京都ペンギン相関図2026」の見どころ
（1）おじ専「れい」の恋がついに成就
2022年に京都水族館で誕生した「れい」がはじめてカップルになった。お相手は「やなぎ（柳馬場通り）」。昨年は、「おいけ（御池通り）」と「りょう（両替町通り）」の“おじペンギン”に思いを寄せていた「れい」だったが、今年は「やなぎ」との恋を実らせ14歳差のカップルが誕生した。
（2）「みぶ」と「せん（千本通り）」カップル成立
2022年に京都水族館で誕生した「みぶ」も、今回が初めてのカップル成立。お相手は、小顔できりっとした顔立ちが特徴の「せん」。一方で、ケンカが弱く若干頼りない一面があるため、飼育スタッフは2羽の今後の関係性を少し心配している。
（3）「くるま」を取り巻く関係性から目が離せない
昨年、「うめ（梅小路通り）」「たけ（竹屋町通り）」夫婦の両方と添い寝するという微妙な三角関係だった「くるま」。気づけば「たけ」との関係は消滅し、新たに魔性ペンギンこと「ぽん（先斗町通り）」と仲良しに。しかし、「ぽん」は「くるま」以外にも「たこ（蛸薬師通り）」の家にも日替わりであそびにいく状態。
■大倉士門の気になるポイント
ペンギンたちのさまざまな関係性にクギヅケ！「しじょう（四条通り）」は過去にいろいろあったようですが今では“妻のあとをついていく”タイプに。人間でもペンギンでも妻を立てるというのが円満の秘訣なのでしょうか!?
僕たち夫婦は、何といっても「くじょう（九条通り）」と「じゅうじょう（十条通り）」の熟年夫婦に憧れます。いつまでたっても仲良くいたいものですね。そして、「まん（万寿寺通り）」の子育てができるやさしい男にも憧れます。
大倉 士門さん
■さかなのおにいさん・かわちゃんの気になるポイント
「京都ペンギン相関図」を毎年追いかけていると、魔性の女だった「てら（寺町通り）」が丁寧な暮らしにハマっていたり、モテモテだった「りょう」がおじ友をつくってプール通いしていたり、まるで連続ドラマのセカンドシーズンを観てるようで楽しいんです。
■まつおるかの気になるポイント
オスの「しんまち（新町通り）」、「えびす（夷川通り）」をトリコにする飼育スタッフ・藤本さんのテクニシャンぶりが気になりすぎます…！2羽ともお嫁さんも彼女もいないので、藤本さんにゾッコン…!? Eternal forever ultra LOVE...オスペンギン“だけ”にモテるのも気になりすぎます。
