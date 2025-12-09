自動車の最新機能をソフトウェアの更新で提供する次世代車「ＳＤＶ」（ソフトウェア定義車両）の開発競争が進んでいる。

無線通信による追加や更新で、利便性や安全性能を向上させられ、今後の普及は確実とみられている。世界的な開発競争に出遅れている日本メーカーも巻き返しを図っている。（奈良橋大輔、スウェーデン・イエーテボリ 市川大輔）

ソフト活用しシートベルトの締め具合調整

スウェーデンの自動車大手ボルボ・カーは１１月下旬、本社があるイエーテボリの試験センターで、来年の販売に向け、新型シートベルトを開発していた。ソフトを活用して事故時にセンサーで走行状況や運転手らの姿勢を判断し、最適な締め付け具合に調整する。

ボルボは米ＩＴ大手グーグルと提携し、基本ソフトウェア（ＯＳ）「アンドロイド」の車載向けを開発するなどいち早くＳＤＶの開発に着手。近く生成ＡＩ（人工知能）「ジェミニ」を搭載し、運転中に音声で予定確認や調べ物ができる機能を追加する。アンダース・ベル最高技術責任者は「開発の複雑さをハードからソフトに移すことで早期に機能を向上し、安全性を高められる」と話した。

自動車生産のＳＤＶ比率、３５年に６７％

電子情報技術産業協会によると、世界の自動車生産のＳＤＶ比率は２０２５年は３％で、３５年に６７％に増える見通しだ。

開発では米中勢が先行している。米電気自動車（ＥＶ）大手のテスラは約１０年前から実用化しており、年間２００件超を更新して部品交換せずにブレーキや自動運転機能も向上させる。ＥＶ最大手ＢＹＤやＥＶ新興ＮＩＯ（上海蔚来汽車）の中国勢も猛追している。

一方で、実用化が遅れている日本メーカーも開発を本格化させている。

トヨタ自動車は１７日、初のＳＤＶとして独自開発したソフト「アリーン」を搭載する新型の「ＲＡＶ４」を発売する。アリーンは先進運転支援や音声分析などの機能を作動させるソフトの土台で、利用時のデータを収集・分析し、ソフトの機能向上にも活用する。

ホンダは独自の「アシモＯＳ」を載せたＥＶを２６年に投入し、日産自動車とＳＤＶの共同研究も進めている。いすゞ自動車は富士通と商用ＳＤＶを開発し、輸送効率の向上を図る計画だ。ホンダやマツダは今年に入り、新たな開発拠点を設けるなど人材確保の動きも活発になっている。

ソフト更新の有料化で課金型事業にも

各メーカーが開発を急ぐのは、車両を買い替えなくても最新機能を体験できる利便性だけでなく、ソフト更新の有料化で、継続的に収益を得る「課金型事業」となり得るからだ。

ただ日本は、自動運転などの機能を追加・更新する場合、監督官庁の認可に時間がかかるのが課題とされ、ＳＤＶと相性がいいＥＶの普及の遅れも米中に先を越されている要因だ。政府は３０年にＳＤＶの世界販売の３割を日本メーカーが占める目標を掲げており、官民の連携が欠かせない。

米調査会社傘下オムディアのマイテ・ベゼラ氏は「ＳＤＶは消費者に価値を提供できれば人気が高まる。日本は開発が遅れており世界での競争には大幅な加速が必要だ」と指摘した。