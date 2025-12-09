芸能事務所「FIRST AGENT」が9日、全国のフリーアナウンサーを対象したオーディション「2026年FIRST AGENTアナウンサーオーディション」を行うことを発表した。合格者には無料のアナウンスレッスンやボイストレーニングなどを提供、万全のサポートを行う。

1次オーディションは「応募フォーム」に沿って履歴書（意気込み・学歴・職歴・資格の記入があるもの）や写真（バストアップ・全身）、簡単な自己紹介URL（任意）、自身のSNS（任意）を入力しメールによる審査を行う。2次はマネジャーによる対面、またはオンラインによる面接審査を実施する。最終オーディションは、総責任者をつとめる元TBSのフリーアナウンサー吉川美代子（71）や大手配信系プラットフォームで活躍するプロデューサーによる面接審査を行う。

締め切りは、2016年（令8）1月30日（金）の午後11時59分。

「FIRST AGENT」は現在、女優浅野温子(64)やマレーシアへの移住生活を始めたマルチタレント優木まおみ(45)、歌手のピーターこと池畑慎之介(73)、著書「イクサガミ」がNetflixで絶好調の直木賞作家今村翔吾氏(41)、結婚を発表したばかりの元乃木坂46松村沙友理(33)、元AKB48武藤十夢(31)、グラビアアイドルの志田音々(27)などが所属。文化人からアイドルまで所属タレントの総数は140人を数え、最近ではフジテレビに佐久間みなみ(28)をアナウンサーとして送り出している。

キー局のアナウンサー出身者としては内藤裕子(元NHK)、寺田理恵子(元フジテレビ)、吉崎典子(同)、南美希子(元テレビ朝日)らが所属する。

オーディションの“校長”の吉川は、1977年（昭52）に早大を卒業して、TBSにアナウンサーとして入社。「JNNニュースコープ」や「JNNニュースの森」「みのもんたの朝ズバッ！」を始め数々の報道番組でキャスターやコメンテーターとして活躍した。解説委員やアナウンススクール校長を歴任し、2014年に定年退職。17年（平29）4月からは京都産業大学現代社会学部の客員教授。

現在はフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」「ネプリーグ」といったバラエティー番組にも出演。趣味がこうじて定期的にジャズライブも開催している。

吉川は「フリーであろうが、放送局の社員であろうが、アナウンサーを名乗るにはそれなりのアナウンス技術と社会情勢の勉強、一般常識や教養などが必要です。容姿や個性だけで仕事ができるとは考えないように。オーディションに受かっても安心せずに、地道な努力を続けてください」とエールを送っている。