Jリーグ優秀選手賞の受賞者36名が決定! 最優秀選手賞やベストイレブンは11日に発表
Jリーグは9日、J1リーグ20クラブの監督および選手による投票結果をもとに「2025Jリーグ優秀選手賞」受賞選手36名が決まったと発表した。
11日に開催される「2025Jリーグアウォーズ」で表彰される最優秀選手賞、ベストイレブンの受賞者は、優秀選手賞の受賞者の中から決定。「2025Jリーグアウォーズ」は、同日16時10分からDAZNおよびJリーグ公式YouTubeチャンネル・TikTokアカウントで配信される予定となっている。
以下、優秀選手賞の受賞者36名
▽GK
早川友基(鹿島)
小島亨介(柏)
大迫敬介(広島)
▽DF
植田直通(鹿島)
小池龍太(鹿島)
古賀太陽(柏)
原田亘(柏)
望月ヘンリー海輝(町田)
佐々木旭(川崎F)
鈴木義宜(京都)
福田心之助(京都)
マテウス・トゥーレル(神戸)
山川哲史(神戸)
荒木隼人(広島)
佐々木翔(広島)
中野就斗(広島)
安藤智哉(福岡)
▽MF
久保藤次郎(柏)
小泉佳穂(柏)
小屋松知哉(柏)
山本悠樹(川崎F)
脇坂泰斗(川崎F)
マテウス・ブエノ(清水)
稲垣祥(名古屋)
ルーカス・フェルナンデス(C大阪)
扇原貴宏(神戸)
佐藤龍之介(岡山)
田中聡(広島)
▽FW
鈴木優磨(鹿島)
レオ・セアラ(鹿島)
相馬勇紀(町田)
伊藤達哉(川崎F)
ラファエル・エリアス(京都)
ラファエル・ハットン(C大阪)
宮代大聖(神戸)
中村草太(広島)
