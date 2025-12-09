　Jリーグは9日、J1リーグ20クラブの監督および選手による投票結果をもとに「2025Jリーグ優秀選手賞」受賞選手36名が決まったと発表した。

　11日に開催される「2025Jリーグアウォーズ」で表彰される最優秀選手賞、ベストイレブンの受賞者は、優秀選手賞の受賞者の中から決定。「2025Jリーグアウォーズ」は、同日16時10分からDAZNおよびJリーグ公式YouTubeチャンネル・TikTokアカウントで配信される予定となっている。

以下、優秀選手賞の受賞者36名

▽GK

早川友基(鹿島)

小島亨介(柏)

大迫敬介(広島)

▽DF

植田直通(鹿島)

小池龍太(鹿島)

古賀太陽(柏)

原田亘(柏)

望月ヘンリー海輝(町田)

佐々木旭(川崎F)

鈴木義宜(京都)

福田心之助(京都)

マテウス・トゥーレル(神戸)

山川哲史(神戸)

荒木隼人(広島)

佐々木翔(広島)

中野就斗(広島)

安藤智哉(福岡)

▽MF

久保藤次郎(柏)

小泉佳穂(柏)

小屋松知哉(柏)

山本悠樹(川崎F)

脇坂泰斗(川崎F)

マテウス・ブエノ(清水)

稲垣祥(名古屋)

ルーカス・フェルナンデス(C大阪)

扇原貴宏(神戸)

佐藤龍之介(岡山)

田中聡(広島)

▽FW

鈴木優磨(鹿島)

レオ・セアラ(鹿島)

相馬勇紀(町田)

伊藤達哉(川崎F)

ラファエル・エリアス(京都)

ラファエル・ハットン(C大阪)

宮代大聖(神戸)

中村草太(広島)