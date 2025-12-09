今季ベストヤングプレーヤー賞は岡山MF佐藤龍之介に決定! 優秀監督賞は柏のリカルド・ロドリゲス監督
Jリーグは9日、2025シーズンの各賞が決まったことを発表した。
今シーズン活躍した選手に贈られるベストヤングプレーヤー賞は、ファジアーノ岡山のMF佐藤龍之介に決定。優秀監督賞は柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督が受賞した。
また、フェアプレー賞高円宮杯はヴィッセル神戸、フェアプレー賞は神戸、サンフレッチェ広島、アルビレックス新潟(※反則ポイントが少ない順)となり、フェアプレー個人賞は神戸GK前川黛也、広島GK大迫敬介、鹿島アントラーズDF植田直通。最優秀主審賞は荒木友輔氏、最優秀副審賞は三原純氏となった。
最優秀ゴール賞、ベストイレブン、最優秀選手賞については、11日に行われる「2025Jリーグアウォーズ」で発表される。
