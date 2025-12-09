風邪対策や年末年始にストックしておきたい！体があったまるお粥やスープ3選
【画像を見る】多くの栄養素を含むヘルシー食材！温めるだけでおいしい「あずき粥」
今年は早くからインフルエンザが大流行していますね。熱が出て買い物に行く体力がない...そんなときのために、備えておくと安心の食品をご紹介します。普段の朝食や年末年始の食べ過ぎ、食べ疲れにもおすすめ！ どれも調理に手間がかからないお粥やスープなので手軽に栄養を補給できます。
■海藻＆オートミールの食物繊維たっぷり！食べるスープ
とろりんスープ昆布と海藻 オートミールプラス［約50杯分］
1,400円（税込み）
オートミールと海藻を同時に摂れる和風スープ。昆布の栄養、オートミールの食物繊維など健康をサポートするうれしい成分がたっぷり。袋からスプーンでマグカップに好みの量を入れ、お湯を注いで1分で完成する手軽さも魅力です。きのこ雑炊や酸辣湯雑炊、キムチスープや豆乳リゾットなどアレンジも可能！
■ヘルシーな小豆と雑穀入り！風邪や年末年始の食べ疲れに
国産五穀入りあずき粥（食塩無添加）12袋
3,658円（税込み）
あいがも農法で育てられた宮城県産の銘柄米「ひとめぼれ」を使った、滋味あふれるおかゆです。国産の押麦、黒米、きび、あわ、もち米に、大豆の6倍ともいわれる抗酸化作用などを持つ小豆をプラス。無塩なのでお好みの味つけで。
栄養たっぷりの小豆入り
小豆は、食物繊維、ポリフェノール、鉄分、サポニン、ビタミンB1 、カリウムなど多くの栄養素を含むヘルシー食材です。
■器にあけて、お湯を注ぐだけ！
永谷園 冷え知らずさんの生姜クリーミースープ 24食入 大袋タイプ
1,681円（税込み）
生姜を効かせた味噌仕立てのクリームスープ。みそ仕立てなので、ごはんにも、パンにも合う味付けです。寒い冬の朝食にピッタリ！ 生姜で体の中から温まります。
＊ ＊ ＊
体調不良時のためのストック食材としても、普段の朝食にもおすすめのお粥やスープ。普段から体を温めてしっかり栄養をとることで、寒い時期も医者いらずに過ごしたいものですね！
文＝徳永陽子