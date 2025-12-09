ONE OK ROCKのToruが自身のInstagramを更新し、誕生日を迎えた心境やプライベートショットを公開した。

【写真】黒レザージャケットを着て、愛犬と散歩するワンオクToru

■12月7日に37歳の誕生日を迎えたToru

12月7日に37歳の誕生日を迎えたToruは、「ひとつ歳を重ねました」と報告。続けて、「そして、みんなの愛とパワーに本当に助けられています。この一年も全力で音楽にぶつけて返していくよ！いつもありがとう！！」とファンへの感謝の気持ちとメッセージを記し、複数枚のプライベートショットを披露した。

写真は、レザージャケットを着て愛犬と散歩している様子（1枚目）、温泉に浸かって嬉しそうな表情を浮かべている姿（2枚目）、浴衣姿でリラックスしている瞬間（3枚目）、子供を抱いている砂浜で過ごす後ろ姿（4枚目）、「Toru Happy Birthday」と描かれたプレートと「37」の数字が乗ったイチゴたっぷりのバースデーケーキのショット（5枚目）など。どの写真からもステージ上とはまた違ったリラックスした雰囲気を感じることができる。

■Taka、Ryota、Tomoが誕生日を祝して続々とメッセージを披露

ONE OK ROCKのメンバーたちもそれぞれInstagramを更新して、Toruへ熱いメッセージを贈った。

Takaは「また一つ重ねましたな！まだまだこれからもよろしくお願いね！わたくしも頑張ります！」とコメント。ダーツの前でポーズをキメる2ショットを披露。また、Ryotaは「37歳もそのまま、カッコよくてキュートなトオルでいてね Happy Birthday トオルちゃん」と祝福して動物キャップをかぶったモノクロショットを公開。さらに、Tomoは「これからも支え合って、高め合っていこう」と綴り、Toruがソファに座ってギターを弾いている笑顔のショットを添えた。さらにONE OK ROCK公式Instagramでは、「12.7 Toru」とシンプルに誕生日の日付を載せて、ステージ上でギターを弾くToruのショットを公開した。